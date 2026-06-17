テーラーメイドのロフト7度の未発表1W『Qi4D Proto 200+』が適合リスト登録！デシャンボー専用機か
今週18日から、シネコックヒルズGCで「全米オープン」が開幕する。そのタイミングを見計らったかのように、テーラーメイドの未発表ドライバーが適合リスト登録され、米国メディアで大きな話題となっている。
【画像】適合リスト画像で「Qi4D」と「Proto 200+」のサイズを並べて比較
複数報道によれば、ブライソン・デシャンボーが使用すると見られるのが、『Qi4D Proto 200+』なるドライバーで、ソール後方にTASウェイトが配置されたVersion1と、これがないVersion2の2つがR&Aのコンフォーミングリストで確認できた。 識別マーキングで現行モデルと異なる記載は特になく、両ヘッドともロフト7度のみの登録。また、現行『Qi4D』には後方にTASウェイト2つがあるが、今回はなし。そのため、特にVersion2は強烈な浅重心設定が予想され、並みいるパワーヒッターがひしめく海外男子ツアーの中でもかなり使い手を選びそうだ。 テーラーメイドは先月「ドライバー販売を2年サイクルに変更する」とアナウンスしたばかりだが、当該ヘッドはデシャンボー専用機となるのか、それとも別の展開があるのか。カーボンフェース採用のシャローな未発表1Wを手にしたデシャンボー。初日のティショットから目が離せない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
懐かしい！ 『R11』から『Qi4D』まで毎年発売されたテーラー1W
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