見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第58話が17日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。バーンズはスコットランドに帰ることになった。しのぶ（木越明）の発案で、6人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。行く立ち寄った丸山（若林時英）が働く団子店で、主人が倒れる。りんら6人の救命で、主人は回復する。

主人が突然倒れる展開に、ネットも驚いた。

Xには「開幕バーンズ月影先生はスコットランドに帰る…」「もう卒業すんの…？そしてバーンズ先生の自分語り」「まるで“最後の授業"」「松井先生が号泣w」「しのぶさんが辞める？」「喜代さんは伝道師になって活かす」「えっ？？？の連続です」「環ちゃん、社交辞令が上手くなったなw」「元患者の丸山、団子屋見習いとして再登場！」「突然倒れるおっちゃん」「おやっさん…とりあえず無事でも病院には行ってね…」「看護シーン キター！と思ったら秒で終わったw」「突然の救命！」「みんなカッコいいね」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。