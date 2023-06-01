【ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING】 6月17日 順次開催

フラワーリングは、ポップアップストア「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」を6月17日より順次開催する。

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は「ポケットモンスター（ポケモン）」シリーズのブランド「ポケピース」のグッズを販売するイベント。東京都や大阪府、愛知県といった全国各地の駅やデパートなどで順次開催される。

会場内は、ポケピースの世界観を表現した、わくわくするような装飾で彩られており、プラスルとマイナンがスポーツを楽しむ姿をテーマとしたポケピースのアイテムが販売される。また、購入金額に応じたノベルティも配布される。

※画像はJR秋葉原駅 AKIBA LINKのイメージ。実際とは異なる場合がある

ポケピース／ぬいぐるみ／プラスル

価格：2,420円

ポケピース／ぬいぐるみ／マイナン

価格：2,420円

ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／プラスル

価格：1,980円

ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／マイナン

価格：1,980円

フレークシール スポーツ

価格：660円

ノベルティ

JR秋葉原駅 AKIBA LINK、エキマルア・ラ・モード、JR大宮駅、あべのハルカス近鉄本店、10月13日からのJR池袋駅では、下記のノベルティが用意されている。

・税込3,000円以上で「ホログラムステッカー」をプレゼント。※全7種からランダムで1つ

・税込6,000円以上で「ネックストラップ」をプレゼント。※全2種からランダムで1つ

7月14日からのJR池袋駅、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール、大丸梅田店、イオンモール高知は下記のノベルティが配布される。

・税込3,000円以上で「ミニ丸うちわ」※全3種からランダムで1つ

・税込6,000円以上で「シリコンポーチ」をプレゼント。※全2種からランダムで1つ

※ノベルティはご用意の数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※フラワーリング公式HPも随時変更をいたしますが、反映までにお時間をいただく場合がございます。

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」開催情報

・JR秋葉原駅 AKIBA LINK 秋葉原駅構内

6月17日～6月30日

月～金 10時～21時

土日祝日 10時～20時 ※最終日20時まで

・エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口改札外

6月22日～7月7日

10時30分～21時 ※初日13時～/最終日20時まで

・JR池袋駅 池袋駅南口改札外

7月14日～8月3日

10時～21時 ※初日13時～/最終日18時まで

・JR大宮駅 改札外東西連絡通路催事場

7月22日～7月31日

10時～21時 ※最終日17時まで

・名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 4Fイベントスペース

7月22日～7月28日

10時～20時

・大丸梅田店 1F東イベントスペース

8月5日～8月25日

10時～20時

・イオンモール高知 1Fセントラルコート

8月7日～8月17日

10時～21時

・あべのハルカス近鉄本店 1Fエスカレーター横

8月26日～9月22日

10時～20時 ※最終日19時まで

・JR池袋駅 池袋駅南口改札外

10月13日～10月26日

10時～21時 ※最終日18時まで

※営業日・営業時間は施設に準じます。

※今後の状況により、ポップアップストアの営業日程や時間等が変更になる可能性があります。ご来店前に各会場のHPをご確認ください。

【ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING】利用に関する案内

・店内の混雑状況により、入場制限を実施させていただく場合がございます。

・近隣の皆さまへのご迷惑および、安全確保のため、開店時間の1時間以上前からのお並びは、ご遠慮ください。入場待機列が伸びた場合は、時間帯付き整理券を配布する可能性がございます。予めご了承ください。

当日の状況は、X（@flowering_store) からご案内いたします。

・商品によっては購入点数の制限を設けさせていただきます。予めご了承ください。

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