Da-iCE・花村想太ソロ「SOTA HANAMURA」、日本テレビ『DayDay.』にて「Lose」を生披露＆ダンスパフォーマンス映像公開
Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、本日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演した。
番組では、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』収録のリード曲「Lose」を、6人のダンサーを従えてTV初披露を果たした。
本楽曲で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、一人の相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿だという。皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバーに仕上がっているとのことだ。
さらに、YouTubeにて「Lose」のダンスパフォーマンスビデオも公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。
そして、ソロアーティスト「SOTA HANAMURA」として初のライブツアーが開幕した。ツアーファイナルとして、花村がボーカルを務めるバンド・Natural Lagの公演翌日となる8月17日には、ソロとして初挑戦となる日本武道館での単独公演を控えている。
◾️アルバム『ASCEEENSION』
2026年6月3日（水）リリース
詳細：https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1131402
購入：https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/PreDebutAlbum
配信：https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/ASCEEENSION
▼配信中「Me.exe」
https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/Me.exe
◾️＜SOTA HANAMURA Live Tour 2026＞
詳細：https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1131397
◇ホール公演
2026年6月11日(木)【東京】Kanadevia Hall 18:00/19:00
2026年6月26日(金)【大阪】フェニーチェ堺 大ホール 18:00/19:00
2026年7月24日(金)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 18:00/19:00
2026年8月10日(月)【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール 18:00/19:00
◇日本武道館公演
＜SOTA HANAMURA Tour 2026 -Special Edition-＞
2026年8月17日(月)【東京】日本武道館 17:30/18:30