【現地発】「病院に行って検査結果を待っている」久保建英の左ひざ負傷の深刻度とチームへの影響は？【W杯】
久保の状態次第では…様々なプランを用意する必要がありそうだ(C)Getty Images
2度のリードを許しながら、中村敬斗と鎌田大地のゴールで何とか2−2で追いついた北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）。その激闘から一夜明けた現地時間6月15日、日本代表はベースキャンプ地・ナッシュビルに戻り、20日の次戦・チュニジア戦（モンテレイ）に向け、新たなスタートを切った。
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この日は前日のスタメン組がリカバリーに努め、控え組14人がU-19日本代表との45分×1本の練習試合を消化。オランダ戦の2点目を演出した小川航基、追加招集の町野修斗がそれぞれ1点ずつをマークし、2-0で勝利。サブ組も「自分たちがやってやるんだ」という気迫を前面に押し出しつつある。
こうした中、やはり心配されるのが、オランダ戦で左ひざを負傷した久保建英の状態。この日は練習場に姿を現さず、ホテルで調整に務めた模様。「夕方練習の前に病院に行って今は検査結果を待っているところ」ということで、森保一監督もその動向を注視している。
久保のケガについては、今大会絶望の重傷という見方もあれば、軽傷という見方もあり、情報が錯そう中だ。板倉滉は「タケ自身、全然昨日よりも今日の方が落ち着いてるって話をしてて、ひざの状態が落ち着いているという話もしていたので、まだ僕もどんな感じかというところは分からないですけど、できるだけ軽傷でいてほしいなというふうに思います」と話していたが、彼の言う通りなら、次戦はダメでも25日のスウェーデン戦（ダラス）には間に合うこともあり得そうだ。
ただ、今の日本代表は久保不在の状況に備えなければいけない。すでに南野拓実、三笘薫というシャドー要員が離脱。そこに久保も加わるとなれば、選手のやり繰りが大変になるからだ。森保監督としては、右ウイングバック（WB）の堂安律をインサイドに回して右に菅原由勢を置くプラン、あるいは鈴木唯人や町野らをスタートから出すプランなどを模索していくと見られるが、果たして何が最適解なのか。そこが大いに気になるところだ。
チュニジア戦を落とすようなことがあれば、日本は一気に厳しくなる。それだけは絶対に回避しなければならない。久保負傷のマイナス影響を最小限にとどめる術を指揮官は模索し続けていくことになる。
[取材·文:元川悦子]