セリアやダイソー商品駆使した「ブックエンド」 “じゃない収納ワザ”が凄すぎる「天才か！」「発想が神」
築古賃貸でも整う暮らしのアイデアを発信しているインフルエンサーのsui_cleanさん（@sui_clean）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。100円ショップの定番アイテム「ブックエンド」を本来とは違う用途でフル活用する“じゃない使い方”を公開した。
【画像】家中どこでも！「ブックエンド」“じゃない使い方”アイデア（詳細）
スチール製で「L字型」「磁石がつく」特性を応用した全10個の収納ハックに、フォロワーからは「頭が柔軟すぎる」「今すぐ真似したい」と大きな反響が寄せられている。
◆男の子ママ大感動！木の板と組み合わせた「トミカの3段収納棚」
投稿で特に絶賛コメントが相次いだのが、リビングでの「トミカの収納棚」だ。110円のブックエンドと木の板を組み合わせ、ミニカーをきれいに並べられる大容量の3段ラックをDIY。「溢れるトミカの収納術ありがたい」「推しの祭壇にもできそう」と歓喜の声が寄せられた。
◆キッチンや玄関周り…「磁石がつく」特性を活かした浮かせる神アイデア
玄関では強力マグネットを貼り付けて鍵やメモのスタンドに。キッチンの水回りでは、シンク奥の隙間に設置し、マグネット式のスポンジホルダーや水切りネットケースを吸着させて浮かせる収納を実現。また、吊り戸棚の隙間に差し込んでマグネットフックで調理器具を吊るしたり、ラップのホルダーにしたりとデッドスペースを徹底攻略。電子レンジの上では、オーブンの天板や木製トレイをすっきり立てて保管する専用スタンドとしても活用している。
◆トイレやベッド周りのプチストレスも秒速で解消
トイレットペーパーホルダーの隙間にブックエンドを差し込み、上に木の板を貼るだけでオシャレな「スマホ置き棚」が完成。壁面に設置した2つのブックエンドにワイヤーネットをのせるだけで、トイレットペーパーやタオルが綺麗に並ぶ簡易壁面棚まで作り上げている。さらに、逆さにして画鋲（ピン）で壁に留めるだけで、ぬいぐるみを飾れるミニステージが出現。ベッド周りでは、マットレスの隙間に差し込んでスマホやメガネの「フリートレー」にするアイデアも披露した。
◆100均の“天才コラボ”「薬味ホルダー」との奇跡の合体
特に目を釘付けにしたのが、冷蔵庫用の「薬味ホルダー」をブックエンドのフチに引っ掛けるアレンジ。メガネスタンドになるだけでなく、ホルダーの底に穴を開けて充電ケーブルを通せば、縦置きのまま充電できる優秀なスタンドに変身。ベッドの隙間に挟めば、枕元での充電中のスマホ置き場としても大活躍する。
大がかりな工具を使わず、110円のアイテムに少しの発想をプラスするだけで家じゅうを劇的に整えてしまう神ライフハックに、「アイデアの宝庫」「100均に今すぐ走りたくなった」と絶賛の声が殺到している。
なお、在庫は各店舗で確認が必要。
【画像】家中どこでも！「ブックエンド」“じゃない使い方”アイデア（詳細）
スチール製で「L字型」「磁石がつく」特性を応用した全10個の収納ハックに、フォロワーからは「頭が柔軟すぎる」「今すぐ真似したい」と大きな反響が寄せられている。
投稿で特に絶賛コメントが相次いだのが、リビングでの「トミカの収納棚」だ。110円のブックエンドと木の板を組み合わせ、ミニカーをきれいに並べられる大容量の3段ラックをDIY。「溢れるトミカの収納術ありがたい」「推しの祭壇にもできそう」と歓喜の声が寄せられた。
◆キッチンや玄関周り…「磁石がつく」特性を活かした浮かせる神アイデア
玄関では強力マグネットを貼り付けて鍵やメモのスタンドに。キッチンの水回りでは、シンク奥の隙間に設置し、マグネット式のスポンジホルダーや水切りネットケースを吸着させて浮かせる収納を実現。また、吊り戸棚の隙間に差し込んでマグネットフックで調理器具を吊るしたり、ラップのホルダーにしたりとデッドスペースを徹底攻略。電子レンジの上では、オーブンの天板や木製トレイをすっきり立てて保管する専用スタンドとしても活用している。
◆トイレやベッド周りのプチストレスも秒速で解消
トイレットペーパーホルダーの隙間にブックエンドを差し込み、上に木の板を貼るだけでオシャレな「スマホ置き棚」が完成。壁面に設置した2つのブックエンドにワイヤーネットをのせるだけで、トイレットペーパーやタオルが綺麗に並ぶ簡易壁面棚まで作り上げている。さらに、逆さにして画鋲（ピン）で壁に留めるだけで、ぬいぐるみを飾れるミニステージが出現。ベッド周りでは、マットレスの隙間に差し込んでスマホやメガネの「フリートレー」にするアイデアも披露した。
◆100均の“天才コラボ”「薬味ホルダー」との奇跡の合体
特に目を釘付けにしたのが、冷蔵庫用の「薬味ホルダー」をブックエンドのフチに引っ掛けるアレンジ。メガネスタンドになるだけでなく、ホルダーの底に穴を開けて充電ケーブルを通せば、縦置きのまま充電できる優秀なスタンドに変身。ベッドの隙間に挟めば、枕元での充電中のスマホ置き場としても大活躍する。
大がかりな工具を使わず、110円のアイテムに少しの発想をプラスするだけで家じゅうを劇的に整えてしまう神ライフハックに、「アイデアの宝庫」「100均に今すぐ走りたくなった」と絶賛の声が殺到している。
なお、在庫は各店舗で確認が必要。