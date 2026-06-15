吉井理人のために新庄剛志監督が監督室に置いてくれていたモノとは「もしかしたら新庄監督も…」
元プロ野球選手で野球解説者の吉井理人氏が2日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『もう一度監督やりたいですか?』吉井理人&三浦大輔の気になる答えは…【監督バイブル】」に出演。日本ハム・新庄剛志監督から“粋な贈り物”をもらったことを明かした。
新庄剛志監督
○監督業の苦労「カウンセリングに近い」
この動画では、監督経験のある吉井氏、古田敦也氏、三浦大輔氏で指揮官の仕事についてトーク。吉井氏が「監督の仕事のうちの大半は、選手のモチベーションを下げさせないこと」と述べると、古田氏も「本当にそう。カウンセリングに近いよ」と共感。「大変なんですよ、“男の憧れの職業”みたいに言いますけど、意外に細かいケアをせなアカンことが多くて」と苦労を打ち明けた。
さらに、古田氏が「選手時代は自分が疲れてるから、もう寝て忘れて次の日頑張ろうってなるけど、意外にコーチとか監督とかは、みんな引きずるよね」と告白すると、三浦氏も「監督時代、やっぱ睡眠は浅かったですね。2、3時間ぐらいで目が覚めて」と振り返った。
また、吉井氏は「寝てても、気になって起きるときはあるよね」と切り出し、エスコンフィールドでの出来事を紹介。「新庄監督が、監督室に眠れるサプリとお風呂の入浴剤を机に置いてくれてて。これ誰かなと思ったら新庄監督からで」と明かし、「もしかしたら新庄監督も眠れてないのかなと思って」と心境を述べると、古田氏は「新庄もああ見えて、眠れてないんじゃない?」と反応していた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。
新庄剛志監督
○監督業の苦労「カウンセリングに近い」
この動画では、監督経験のある吉井氏、古田敦也氏、三浦大輔氏で指揮官の仕事についてトーク。吉井氏が「監督の仕事のうちの大半は、選手のモチベーションを下げさせないこと」と述べると、古田氏も「本当にそう。カウンセリングに近いよ」と共感。「大変なんですよ、“男の憧れの職業”みたいに言いますけど、意外に細かいケアをせなアカンことが多くて」と苦労を打ち明けた。
また、吉井氏は「寝てても、気になって起きるときはあるよね」と切り出し、エスコンフィールドでの出来事を紹介。「新庄監督が、監督室に眠れるサプリとお風呂の入浴剤を机に置いてくれてて。これ誰かなと思ったら新庄監督からで」と明かし、「もしかしたら新庄監督も眠れてないのかなと思って」と心境を述べると、古田氏は「新庄もああ見えて、眠れてないんじゃない?」と反応していた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。