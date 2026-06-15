ニュルで鍛えた究極のスポーツカー

GAZOO Racingは2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。日本では2026年秋頃からスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて商談申し込みの受け付けを開始し、2027年内の発売を予定しています。

ベースとなっているのは「GRカローラ」で、同車はトヨタのスポーツカーブランド「GR」シリーズにラインナップされる高性能ハッチバックです。

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カローラならではの実用性を備えながら、モータースポーツで培った技術を投入し、「お客様を虜にするカローラを取り戻す」という想いのもと開発されました。走る楽しさを追求したモデルとして高い支持を集めています。

今回発表されたGRMNカローラは、そのGRカローラをさらに高次元へと進化させたモデルです

トヨタは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男氏による「GRMNを名乗るならニュルをしっかり走れるクルマに」という言葉を受けて開発された、ニュルブルクリンク仕込みの究極のGRカローラだと説明しています。

そもそも「GRMN」は、TOYOTA GAZOO Racingが展開するGRシリーズの中でも、特に高度なチューニングが施されたモデルに与えられる名称です。

GRシリーズは「GRMN」「GR」「GR SPORT」の3つに大別され、その中でもGRMNは最上位グレードに位置付けられます。

「GAZOO Racing tuned by Meister of Nurburgring」の頭文字を取ったもので、公道だけでなくサーキット走行も視野に入れた専用チューニングが施される特別なモデルです。

GRMNカローラは、GRカローラをベースに、ニュルブルクリンクやスーパー耐久シリーズで培った知見を反映して開発されました。限界域でもドライバーとクルマが一体となって走れることを目指したといいます。

GRカローラとの大きな違いのひとつが乗車定員です。GRカローラRZが5人乗りであるのに対し、GRMNカローラはリヤシートを撤去した2シーター仕様を採用しました。

これにより車両重量は1450kgとなり、GRカローラRZの6速MT車比で30kgの軽量化を実現しています。

ボディサイズは全長4410mm×全幅1850mm×全高1475mm、ホイールベースは2640mmです。

GRカローラと比較すると、全長・全幅・ホイールベースは共通ですが、全高は5mm低くなっています。

エクステリアでは、エンジンフードやフロントフェンダー、フロントサイドスポイラー、リヤウイングなどにカーボン素材を採用。

さらに、スーパー耐久シリーズやニュルブルクリンクで磨き上げた専用エアロパーツによって空力性能と接地性の向上を図っています。

インテリアには専用フルバケットシートを装着しました。高い横Gに対応する優れたホールド性を追求した専用設計で、スーパー耐久シリーズ参戦車両のドライビングポジションも参考に開発されています。

さらに、専用植毛インストルメントパネルやフロントピラートリム、MORIZOサイン入りパッド、GRMN専用シリアルナンバー入りプレートなども装備。ドライバーがより運転に集中できるコクピット空間を実現しています。

パワートレインには、GRカローラRZと同じG16E-GTS型直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載します。

最高出力は224kWで共通ですが、最大トルクはGRカローラRZの400Nmから415Nmへと高められました。

トランスミッションは6速マニュアルのiMTのみを設定。GRMNカローラ専用のクロスミッション仕様となり、GRカローラRZに用意される8速AT「GR-DAT」は設定されません。

駆動方式には、GRカローラRZと同様に「GR-FOUR」を採用しています。アクティブトルクスプリット4WDによって4輪へ最適に駆動力を配分するシステムですが、GRMNカローラでは4WD制御についても専用チューニングが施されています。

燃費性能については現時点で公表されていません。参考として、GRカローラRZのWLTCモード燃費は、6速MT車が12.4km／L、GR-DAT搭載車が10.4km／Lとなっています。

また、価格も未発表です。GRMNカローラは日本、北米、オーストラリアを中心に台数限定で販売される予定で、日本では2026年秋頃から商談申し込みの受け付けが始まる見込みです。