【『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント】 6月18日19時～ 配信予定

カプコンは、「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を6月18日19時より配信する。

4月17日発売のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」の大ヒットを記念したイベントが開催される事となった。イベントにはヒュー役の田中美央さんや、ディアナ役の東山奈央さんに加え開発スタッフも出演する。なお、本作に関する新情報の発表は予定されていない。

また、家電量販店およびCAPCOM STOREにて「父の日『ディアナからのありがとう』キャンペーン」を実施する。期間中に対象店舗にて条件を満たした人にディアナが描かれた「『プラグマタ』 父の日ポストカード」がプレゼントされる。

『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント

配信日時：6月18日19時～配信開始予定

登壇者（敬称略）

ゲスト： 田中美央（ヒュー役）

東山奈央（ディアナ役）

MC： 平岩康佑

開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）

大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）

【6月18日（木）よる7時配信|『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント】

田中美央さん（ヒュー役）

東山奈央さん（ディアナ役）

平岩康佑さん

父の日『ディアナからのありがとう』キャンペーン

【家電量販店】

・対象：ヨドバシカメラ ゲーム取扱い各店

ビックカメラ ゲーム取扱い各店 ※ソフマップ・コジマ除く

・期間：6月20日～6月21日の2日間

・条件：ゲーム取扱い各店にてゲーム売場レジにて商品をご購入された方

※ご購入商品の指定は御座いません

※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※一部取扱いの無い店舗も御座います。詳しくは店頭にてご確認ください。

【カプコンのアンテナショップ「CAPCOM STORE（カプコンストア）」】

対象店舗：6店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

・期間：6月15日～6月21日

・条件：1会計につき税込2,000円以上お買い上げいただいた方

※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

(C)CAPCOM