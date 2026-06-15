「プラグマタ」のヒットを記念した「父の日スペシャルイベント」が6月18日に配信ヒュー役の田中美央さん、ディアナ役の東山奈央さんが出演
カプコンは、「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を6月18日19時より配信する。
4月17日発売のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」の大ヒットを記念したイベントが開催される事となった。イベントにはヒュー役の田中美央さんや、ディアナ役の東山奈央さんに加え開発スタッフも出演する。なお、本作に関する新情報の発表は予定されていない。
また、家電量販店およびCAPCOM STOREにて「父の日『ディアナからのありがとう』キャンペーン」を実施する。期間中に対象店舗にて条件を満たした人にディアナが描かれた「『プラグマタ』 父の日ポストカード」がプレゼントされる。
『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント
配信日時：6月18日19時～配信開始予定
登壇者（敬称略）
ゲスト： 田中美央（ヒュー役）
東山奈央（ディアナ役）
MC： 平岩康佑
開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）
大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）
田中美央さん（ヒュー役）
東山奈央さん（ディアナ役）
平岩康佑さん
父の日『ディアナからのありがとう』キャンペーン
【家電量販店】
・対象：ヨドバシカメラ ゲーム取扱い各店
ビックカメラ ゲーム取扱い各店 ※ソフマップ・コジマ除く
・期間：6月20日～6月21日の2日間
・条件：ゲーム取扱い各店にてゲーム売場レジにて商品をご購入された方
※ご購入商品の指定は御座いません
※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
※一部取扱いの無い店舗も御座います。詳しくは店頭にてご確認ください。
【カプコンのアンテナショップ「CAPCOM STORE（カプコンストア）」】
対象店舗：6店舗
・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)
・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)
・期間：6月15日～6月21日
・条件：1会計につき税込2,000円以上お買い上げいただいた方
※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
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