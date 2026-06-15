【「Steam Next フェス」、体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」配信】 配信期間：6月15日13時～6月22日予定

ゲラッパは、デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志 BOND」の体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」を「Steam Next フェス」にて配信する。配信期間は6月15日13時から6月22日の予定。

体験版では新モード「盤上演武」（全14ステージ）が無料でプレイできる（Steamアカウントが必要）。本作の正式リリースは2026年夏の予定。

□「Steam Next フェス」のページ

□Steamのページ

「Steam Next フェス」体験版について

【三国志BOND 概要説明ビデオ】

「Steam Next フェス」は、未リリースタイトルの体験版を世界中のプレーヤーが同時に無料で楽しめるSteamの大型イベント。気になるタイトルのウィッシュリスト登録や開発者との交流も行なえる。

「三国志 BOND 盤上演武体験版」で遊べるモード：盤上演武（全14ステージ）

実采配演習として攻略法を考え、ステージをクリアしながら武将を獲得。難易度別の全14ステージで「三国志 BOND」の戦略の深さを体験できる。

使用可能軍師：郭嘉・大喬・諸葛亮（3名）

軍師・郭嘉

軍師・大喬

軍師・諸葛亮

Steam Playtestからの主な変更点

5月22日から26日にかけて実施された「Steam Playtest」では、非同期ランキング対戦「頂上争覇」を体験できたが、今回の「三国志 BOND 盤上演武体験版」では3点が大きく進化している。

ステージクリアモード「盤上演武」を新搭載

Playtestの非同期ランキング戦に代わり、新モード「盤上演武」がプレイ可能に。難易度別の全14ステージを攻略し、ステージクリアで武将を獲得。入手した武将でさらに難しいステージへ挑む、やり込み型の構成となっている。

使用可能軍師と武将の計略を刷新

「蔡琰」に代わり「郭嘉」・「大喬」・「諸葛亮」の3名が使用可能に。武将の計略も全面見直しで、より深みのある戦略対戦が楽しめる。

演出調整とボイス追加

バトル演出を全体的に改善し、視認性が向上。計略発動時などに一部ボイスが追加され、オートバトルの臨場感がさらに高まっている。

※スクリーンショット（一部）

※ 画像は開発中のゲーム画面です

【武将カード】

張春華

程碰

関羽

麋夫人

簡雍

孫権

張角

貂蝉

盧氏

韓遂

黄蓋

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