14、16年に2作公開され、累計興行収入27億円を記録した、佐々木蔵之介（58）主演の映画「超高速！ 参勤交代」シリーズの約10年ぶりの新作「−フルスロットル」（本木克英監督）が、27年に公開されることが14日、分かった。

映画第1作は、1万5000石の小藩・湯長谷藩が江戸幕府から突然の参勤交代を言い渡され、佐々木演じる実在の藩主・内藤政醇が、8日かかる参勤の道のりを5日で行う難題を頭脳戦でクリア。第2作「−リターンズ」では、政醇が道中で出会った深田恭子（43）演じる遊女お咲を側室に迎え、交代で帰郷する道中で農民一揆が起き、2日で帰らなくてはならず急いで戻るも城が奪われ、陥った改易の危機に挑む姿を描いた。

今作は、藩の存亡をかけて14日かかる道のりを5日で参勤する姿を描く。物語の詳細は明かされていないが、戦国武将・佐々成政が真冬の北アルプス越えを成し遂げた「さらさら越え」や、日本で初めて人力飛行を試みたとされる「鳥人幸吉」こと浮田幸吉の伝説も盛り込まれる。佐々木は「これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか！？ と、私も思いました」と驚きを口にした。

深田も「劇中では『こんなことしていいんだ！』と私自身もびっくりした衣装で登場するシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。伊原剛志（62）寺脇康文（64）上地雄輔（47）六角精児（63）柄本時生（36）西村まさ彦（65）らも前作から続投する。