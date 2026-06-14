琉球が2026－27シーズンのスタッフ体制を発表…長崎から幸地渉ACが加入

6月14日、琉球ゴールデンキングスは2026－27シーズンのトップチームスタッフ体制を発表。同日に長崎ヴェルカを退団することが発表された幸地渉アシスタントコーチを迎え、Bプレミア初年度へ向けた新首脳陣の布陣が固まった。

琉球は2025－26シーズン終了後、桶谷大ヘッドコーチの退任を発表。その後、アンソニー・マクヘンリーアソシエイトヘッドコーチが新体制でも残留し、穂坂健祐氏がアソシエイトコーチ兼ヘッドコーチに就任することが発表されていた。

沖縄県出身の幸地氏は、2017－18シーズンに京都ハンナリーズでコーチキャリアをスタートし、2023－24シーズンには琉球でアシスタントコーチを務めた。2024－25シーズンから長崎のアシスタントコーチに就任し、今シーズンはB1初優勝に貢献。長崎退団に際して「この2年間で得た経験と出会いを胸に、これからも成長していきたいと思います」とコメントした。

発表された琉球の2026－27シーズントップチームスタッフ体制は以下のとおり。

◆■2026-27シーズンの琉球コーチングスタッフ

ゼネラルマネージャー：安永淳一



アソシエイトヘッドコーチ：アンソニー・マクヘンリー



アソシエイトコーチ兼ヘッドコーチ：穂坂健祐



アシスタントコーチ：幸地渉



スカウティングコーチ：平田隆樹



ビデオコーディネーター：荒川哲史



ビデオコーディネーター兼通訳：金井颯



プレイヤーデベロップメントコーチ：与那嶺翼



プレイヤーデベロップメントコーチ：新城真司



サポートコーチ：キース・リチャードソン



スポーツパフォーマンスディレクター：渡部賢一



ストレングス&コンディショニングコーチ：畝挟孝洋



アスレティックトレーナー：平良陸



アスレティックトレーナー：鈴木翔





【動画】琉球ゴールデンキングスのファイナル密着カメラ