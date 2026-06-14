◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

１８歳の長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大）がツアーでアマチュア初の連続イーグルを達成した。２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６６をマークし、通算１０アンダーの上位でホールアウトした。

スタートの１０番パー４で、１３４ヤードの第２打を８アイアンでカップに沈め、１１番パー３では５ユーティリティーでホールインワンを達成した。「１０番で入ってすごく驚いて、１１番を打ったら、ピンをすじっていって。みんなが『また入るんじゃない？』って。そしたらグリーンの方にいたギャラリーさんが『入ったー！』って。目が飛び出ました」と笑顔で振り返った。

連続イーグル達成は２０１０年ミズノクラシックでの朴喜映（パク・ヒヨン）以来となる１６年ぶり４人目。パー５がからまない連続イーグルはツアー史上初の快挙となった。

長沢は日本ジュニアで２２年（１２〜１４歳の部）、２４年（１５〜１７歳の部）で優勝。昨年のツアー「ミネベアミツミレディス」で７位に入っている。

１６日開幕の日本女子アマ（北海道・ブルックスＣＣ）で、日本ジュニアに続く２冠を目指す。賞金１０万円の使い道については「来週北海道なので、毎日おいしいものを食べたい」と笑顔で言った。

◆女子ツアーでの連続イーグル（資料が残る１９９０年以降）

・１９９７年 森本多津子（東都自動車レディース第１Ｒ）５番パー５、６番パー３

・２００８年 川久保百代（ワールドレディスサロンパスカップ４Ｒ）６番パー５、７番パー４

・２０１０年 朴喜映（ミズノクラシック１Ｒ）６番パー４、７番パー５

・２０２６年 長沢愛羅（宮里藍サントリーレディス４Ｒ）１０番パー４、１１番パー３