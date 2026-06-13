「アニサマ2026」第4弾出演アーティスト発表！いきづらい部！、高橋李依、シャニマス、DOESが出演決定！

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7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第4弾出演アーティスト4組が発表された。

7月10日(金)には、ラブライブ！シリーズの新プロジェクト『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』に登場するスクールアイドルグループ・いきづらい部！がアニサマ初出演。綾咲穂音、遠藤璃菜、宮野芹、藤野こころ、坂野愛羽、瀬古梨愛、奥村優季、天沢朱音、小戸森穂花、涼ノ瀬葵音のメンバー10人が出演する。

7月11日(土)には、TVアニメ「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」神谷薫役、「【推しの子】」アイ役、「からかい上手の高木さん」の高木さん役など、人気実力を兼ね備えた声優の高橋李依 (TVアニメ｢Re:ゼロから始める異世界生活｣ エミリア役)がソロアーティストとしてアニサマ初出演。

7月12日(日)には、アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】が出演。2024年にアイドルマスター シャイニーカラーズとしてアニサマ初出演を果たして以来、2年ぶりに【イルミネーションスターズ】として関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優が登場する。さらに今年がデビュー20周年イヤーとなるロックバンドDOESがアニサマ初出演。アニメ『銀魂』や『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の主題歌として世界中で愛され、今年7月にはアメリカ大陸ツアーを開催するなど、国内外で熱狂的な支持を集めている。

「アニサマ2026」のチケットは、6月14日(日)10:00より一般発売開始！

●イベント概要

Animelo Summer Live 2026 -Messenger-

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)

会場：幕張メッセ

7月10日(金)出演

蒼井翔太/青木陽菜/angela/いきづらい部！/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May’n/RAISE A SUILEN

7月11日(土)出演



石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/高橋李依 (TVアニメ｢Re:ゼロから始める異世界生活｣ エミリア役)/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret

7月12日(日)出演



アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】/愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/DOES/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa

©Animelo Summer Live 2026

関連リンク

「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」公式サイト

https://anisama.tv/2026/