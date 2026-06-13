米人気YouTuberのミスター・ビーストことジミー・ドナルドソン（28）をめぐり、ロサンゼルス・エンゼルスの買収説がSNSで取り沙汰されている。エンゼルスはアート・モレノオーナー体制のもと、近年はポストシーズン進出から遠ざかっており、売却を望むファンの声も根強い。現時点で球団売却やドナルドソンによる買収が正式に発表された事実はなく、あくまで噂段階ながらも、世界的クリエイターの名前が挙がったことで大きな関心を集めている。

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ミスター・ビーストは高額賞金や大型企画で知られる世界的YouTuber・実業家。エンゼルスの本拠地エンゼル・スタジアムにも姿を見せていたとされることから、ファンの間では「本当にオーナーになったら」という想像が一気に広がった。球団運営の現実的なハードルは大きい一方、低迷するチームに新しい空気を求める声が、買収説をさらに膨らませている。

【画像】「Beast Games」シーズン2のイベントに登場したミスター・ビースト

この話題には、SNSユーザーから「ホームランキャッチした人に何万ドルとかやりそう。レンドーンを復帰させて怪我せずシーズン過ごせたら年俸2倍とかやって欲しい」「集客力抜群」「MrBeastオーナーになったら試合がエンタメ化して面白くなりそう」「世界的なYoutuberってそんなに儲かるの？ すげぇなぁーーー」といった声が寄せられている。