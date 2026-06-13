タイの国技になっている格闘技・ムエタイのタイ政府公認のジムが、山形県山形市に6月13日オープンしました。



ムエタイは両手と両足を使って相手と戦うタイ発祥の立ち技格闘技です。山形市の山形テルサ2階に13日オープンしたのは、ムエタイジム「Ysk YAMAGATA TERRSA」。

山形市が東京オリンピックでタイ王国のホストタウンとなるなど、交流を重ねてきた縁で、今回、タイ王国公認のムエタイジムが創設されました。





ジムは790平方メートルと国内最大規模のスペースを誇り、ムエタイの殿堂ルンピニースタジアムのロゴが入ったサンドバッグのほか、国際大会も開催できるリングなどを備えています。また施設には文化交流エリアも整備され、日本ムエタイ連盟の拠点としてタイ文化の発信も担い、競技力向上と交流人口の拡大を目指します。オープン初日の13日はセレモニーが行われ、タイ王国のスリン・プリーヤヌパブ陸軍大将が挨拶し、関係者らがテープカットをしてオープンを祝いました。日本ムエタイ連盟斎藤智宏 会長「タイの国技・ムエタイを日本で広めていくまずは山形市民の皆さんにもっと気軽に体験できる施設にしていく」セレモニーの後は2人のムエタイ世界チャンピオンによる演武が披露され、リングは熱気に包まれていました。