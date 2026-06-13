部下を叱る必要はない。では、どうすればいいのだろうか？

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

パワハラを恐れて、何も言えなくなった

「最近、部下を注意するのが怖いんですよね」

こんな相談を受けることが増えました。

パワハラという言葉が広まり、リーダーが萎縮してしまっているのです。

「厳しく言ったら、パワハラだと言われるかもしれない」

「注意したら、辞められるかもしれない」

こうした不安から、多少の問題があっても見て見ぬふりをする。

その結果、職場の規律が緩み、真面目に働く社員から不満が出る。

叱らなくても、伝える方法はある

でも、だからといって何も言わないのは、リーダーの責任放棄です。

大切なのは、叱らなくても、ちゃんと伝える方法を知ることです。

× ダメな伝え方：「なんでこんなミスするんだ！」

感情をぶつけるだけでは、部下は委縮するか反発するかのどちらかです。

○ 良い伝え方：「このミス、次はどうすれば防げると思う？」

問いかけることで、部下自身に考えさせる。叱るのではなく、気づかせるのです。

「事実」のほか、周囲への「影響」を伝えることが大事

もうひとつ効果的なのは、「事実」に加え、周囲への「影響」を伝えることです。

× ダメな伝え方：「君はいつも遅刻ばかりだ」

「事実を伝えるだけ」では、効果は限定的です。

○ 良い伝え方：「今週3回遅刻があったよね。朝の引き継ぎができなくて、他のメンバーが困ってるんだ」

事実を示し、その影響を伝える。

これなら、部下も受け入れやすくなります。

叱らない＝甘やかすではない

「叱れない」と「叱らない」は違います。

叱れないのは、恐怖から逃げているだけ。

叱らないのは、別の方法で伝える選択をしているということ。

リーダーの仕事は、部下を成長させることです。

そのためには、問題を放置せず、適切に伝えることが必要です。

「叱る」より「対話する」

ある管理職は、部下のミスに対してこう対応しました。

「このミス、何が原因だったと思う？」

「次、同じことが起きないようにするには、どうすればいい？」

部下は自分で考え、「チェックリストを作ります」と答えました。

対話によって、自分で改善策にたどり着いたのです。

叱ることはリーダーにとっても負担になります。

対話の方が自然に伝えられますし、気持ちもラクです。

これからのリーダーに求められる姿勢です。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）