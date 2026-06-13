「やりたいこと」「やるべきこと」全部やっても、消耗せずにエネルギーがどんどんわいてくる！

「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」の具体的な習慣術を書いた、タスクにあふれる現代人のための人生コンディショニングの書『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（川田直樹著・ダイヤモンド社刊）が話題です。

本書から、抜粋・編集して、記事を紹介していきます。

「ととのっている」状態をイメージしてみよう

普通は、「忙しい＝消耗する」と考えるのが常識だと思います。しかし、ととのった状態では、その常識が逆転します。その理由は3つあると思います。

1．歯車が噛み合って勢いよく回り出す

ぐっすり寝て体調をととのえたからこそ、環境や時間をととのえる余裕もでき、人の役にも立てて、満たされた気持ちになれます。ととのっていると、ひとつの歯車が別の歯車を加速させる連動が生じます。これは日々のタスクだけでなく、人生のキャリアにおいても同じです。

僕は会社員でありながら様々な活動もし、別の重い歯車をいくつも回しているように見えますが、実はこれらも連動しています。会社員としての経験がサウナ活動のブースターになり、趣味で得た人脈が本業にも生きる。すべては連動して加速していきます。

2．忙しさが「システム全体」のエネルギーになる

忙しさにエネルギーを奪われる最大の原因は、自分の意思とは無関係に他人に振り回される「空回り」です。しかし、自分の中の歯車がどう噛み合い、回っているのかを自分で制御できていれば、急なトラブルが起こってもシステム全体で受け止め、スムーズな回転へと変換できます。

忙しさはむしろ、全体をより力強く回すためのポジティブなエネルギーに変わるのです。

3．体が軽くなる「自走モード」になる

一度、歯車がカチッと噛み合って回り始めると、無駄な力は不要です。自転車も、最初はペダルが重くてもスピードに乗ってしまえば軽い力でスイスイ進むように、活動すればするほど内側からエネルギーが湧き上がり、さらに回転が加速します。

このように、一つひとつの活動が互いにエネルギーを送り合い、回せば回すほど人生が軽やかになっていく。この「最高の連動」の中に身を置くことで、「やりたいこと」も「やるべきこと」も妥協しない、エネルギッシュな毎日を過ごせるようになります。

※本記事は、川田直樹著『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）から、抜粋・編集したものです。