『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』30周年記念展のグッズ情報解禁！コラボミニ四駆「マグナムセイバー」登場
「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」で、7月3日から8月16日まで「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」が開催される。描きおろしイラストによるキービジュアル、入場特典、グッズ、購入特典に関する新情報が発表された。
【画像】デザイン良い！『レッツ＆ゴー!!』トミカ＆ミニ四駆など新グッズ
記念展に合わせて描きおろされた8キャラクターのイラストを用いたキービジュアルを公開。つなぎを着た各キャラクターのイラストは、会場に設置される等身大パネルや特典、オリジナルグッズ等として展開する。
入場特典は、企画展のキービジュアルイラストや描きおろしたキャラクターイラストを使用したB7サイズのイラストカード。企画展への入場にあたりランダムで1枚プレゼントしていく。
■グッズ追加情報
・トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆
サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）&ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.） 3,300円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』缶バッジコレクション（全16種）
単品：550円（税込）／BOX：8,800円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』アクリルスタンド（全8種）
各種1,980円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ラバーストラップ
1,650円（税込）
・コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』
2,860円（税込）
■「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」開催情報
アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎える。これを記念し、企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示する。また、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置 烈・豪をはじめとするキャラクターたちの友情や、迫力あるミニ四駆レースの魅力を紹介する。
・会場 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA
（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
・開催期間 2026年7月3日（金）- 2026年8月16日（日）
・開催時間 11:00 - 19:00（最終入場18:30）
・入場料
前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始）
コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間終了）
当日券：1,200円（税込）
【画像】デザイン良い！『レッツ＆ゴー!!』トミカ＆ミニ四駆など新グッズ
記念展に合わせて描きおろされた8キャラクターのイラストを用いたキービジュアルを公開。つなぎを着た各キャラクターのイラストは、会場に設置される等身大パネルや特典、オリジナルグッズ等として展開する。
■グッズ追加情報
・トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆
サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）&ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.） 3,300円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』缶バッジコレクション（全16種）
単品：550円（税込）／BOX：8,800円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』アクリルスタンド（全8種）
各種1,980円（税込）
・『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ラバーストラップ
1,650円（税込）
・コラボミニ四駆『マグナムセイバー 東京アニメセンターモデル』
2,860円（税込）
■「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」開催情報
アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』は1996年に放送された人気アニメ作品で、2026年に放送開始から30周年を迎える。これを記念し、企画展では名シーンを再現したジオラマや約50台のミニ四駆を展示する。また、写真撮影が楽しめるフォトスポットも設置 烈・豪をはじめとするキャラクターたちの友情や、迫力あるミニ四駆レースの魅力を紹介する。
・会場 東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA
（東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F）
・開催期間 2026年7月3日（金）- 2026年8月16日（日）
・開催時間 11:00 - 19:00（最終入場18:30）
・入場料
前売券：1,000円（税込）（6月12日販売開始）
コラボミニ四駆付き前売券：3,500円（税込）※抽選販売（受付期間終了）
当日券：1,200円（税込）
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