デニムのミニスカ姿「マジでかわいい」韓国の人気シンガーが母国代表を応援「勝利の女神！」「美しすぎます」などファン喝采【Ｗ杯】
韓国の著名シンガー、クォン・ウンビさんが６月12日、自身のインスタグラムを更新。幕を開けた北中米Ｗ杯の観戦を報告した。
元アイズワンのメンバーとして日本でも人気を博す30歳は「韓国、頑張れ！」と綴り、スタジアムでのショットを公開。ビビッドな赤のＴシャツに、デニムのミニスカートをあわせた装い。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「美しいですね」
「勝利の妖精」
「マジでかわいい」
「なんて美しい女王」
「美しすぎます」
「本当に素敵」
「メキシコはあなたを愛している」
「勝利の女神！」
同日に韓国代表はグループステージ初戦で、チェコ代表とエスタディオ・グアダラハラで対戦。先制を許すも、ファン・インボムとオ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝ち。クォン・ウンビさんも勝利を喜んだはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて美しい女王」韓国代表を応援するクォン・ウンビさん「勝利の妖精」
元アイズワンのメンバーとして日本でも人気を博す30歳は「韓国、頑張れ！」と綴り、スタジアムでのショットを公開。ビビッドな赤のＴシャツに、デニムのミニスカートをあわせた装い。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「美しいですね」
「勝利の妖精」
「マジでかわいい」
「なんて美しい女王」
「美しすぎます」
「本当に素敵」
「メキシコはあなたを愛している」
「勝利の女神！」
同日に韓国代表はグループステージ初戦で、チェコ代表とエスタディオ・グアダラハラで対戦。先制を許すも、ファン・インボムとオ・ヒョンギュの得点で２−１の逆転勝ち。クォン・ウンビさんも勝利を喜んだはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なんて美しい女王」韓国代表を応援するクォン・ウンビさん「勝利の妖精」