夫の勝新太郎さんを献身的に支え続け

庶民的な人柄でテレビのバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日、肺炎で死去した。

８６歳だった。

京都府出身。父は二代目中村鴈治郎、兄は坂田藤十郎という上方歌舞伎の家に生まれた。中学生の時に「景子と雪江」で映画デビュー。「炎上」「大菩薩峠」などの時代劇映画に多数出演し、かわいらしい娘役から、耐える嫁、遊女役まで幅広く演じ分けた。

「不知火検校」で共演した俳優の勝新太郎と１９６２年に結婚。型破りな言動で世間を騒がせた夫が９７年に亡くなるまで、献身的に支え続けた。

テレビドラマでは、ＴＢＳ系「いのちの現場から」シリーズで、主人公の伝説の看護師役を好演。命や医療のあり方を問うたヒューマンドラマで、本人も「ライフワーク」と位置づけていた。テレビ朝日系「おばはん刑事！流石姫子」シリーズでの刑事役も人気だった。

一方、ＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」などバラエティー番組では、お笑いタレントのようなコメントや立ち振る舞いがお茶の間の笑いを誘った。