ジェイック<7073.T>が後場急上昇している。午後１時ごろに、世界的な調査・コンサルティング会社である米ギャラップ社と、戦略的な協力関係に基づくライセンス契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同契約に基づき、ジェイックは「ＳｔｒｅｎｇｔｈｓＦｉｎｄｅｒ Ｐｒｅｍｉｅｒ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｌｅａｄｅｒ ｉｎ Ｊａｐａｎ」（以下ストレングスファインダー）を活用した大学生支援を本格始動する。「ストレングスファインダー」は、ギャラップ社が開発した個人の「才能（資質）」を発見する診断ツールで、「適応性」「コミュニケーション」「達成欲」など３４の資質のなかから、自身の強みの傾向を可視化する。ジェイックでは今後、大学との連携プログラムの拡充を推進し、今後３年間で１０万人の若者への提供を目指すとしている。なお、同件は連結業績予想に織り込み済みという。



同時に発表した第１四半期（２～４月）連結決算は、売上高１０億９００万円（前年同期比３．４％増）、営業損益７７００万円の赤字（前年同期８４００万円の赤字）だった。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高５０億２４００万円（前期比１２．３％増）、営業利益２億５４００万円（同２５．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS