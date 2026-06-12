松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』に、久保史緒里・山下幸輝・夙川アトム・丘みつ子・田中要次の出演が決定！若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る。

久保は、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子役。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）が率いる部署で働く社員を演じる。

山下は、同じくブランド事業部の営業担当・佐野匠役。麻里子の部下である若手社員を演じる。

夙川は、麻里子の父で「野瀬化粧品」現社長・野瀬銀次郎（石黒賢）の秘書を務める浅井豪太役。

丘は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子役。野瀬家の歴史を知る重要人物だ。

そして田中は、物語の鍵を握る、25年前に起きた連続誘拐事件の犯人・畑野悟役。

久保史緒里・山下幸輝・夙川アトム・丘みつ子・田中要次 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/articles/5461611rwlnfafmbqzqm.html

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

新たなキャスト陣が加わり、その物語はさらに深みを増していく。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：江成真二

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

音楽：得田真裕

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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