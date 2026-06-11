くりぃむしちゅー上田晋也、16年半司会を務めた「しんどかった」番組を実名告白「地獄だなと思ったこと何度もある」
【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、9日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。「しんどかった」番組を実名で明かした。
【写真】くりぃむ上田「しんどかった」と打ち明けた番組での姿
この日の番組のテーマは「ルッキズム」だったことからMCの上田は「芸人なんてルックスでいじられてなんぼぐらいの時期もあったんだけど」としつつも「正直『おしゃれイズム』の時はしんどかった」と告白。2005年4月から2021年9月まで同局系で放送されていた「おしゃれイズム」では、上田と俳優の藤木直人、モデルでタレントの森泉の3人で司会を務めていたことから「藤木くんっていう日本一かっこいい人がいるわけじゃない？それで隣に日本一のモデルと言ってもいい泉ちゃんがいるわけじゃない？」と切り出した。
そして上田は「それでまた俳優さんとかがゲストで来る中、俺は横並びで1番喋るんだよ？地獄だなと思ったこと何度もあるよ？」と美男美女に囲まれた収録時の本音をぶっちゃけ。しかし、共演者で俳優の溝端淳平が「あんな品のある回しができるのは上田さんだけ」と伝えると上田は「溝端くんありがとう！」と泣きつきながら感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】くりぃむ上田「しんどかった」と打ち明けた番組での姿
◆上田晋也「しんどかった」16年半司会を務めた番組を実名告白
この日の番組のテーマは「ルッキズム」だったことからMCの上田は「芸人なんてルックスでいじられてなんぼぐらいの時期もあったんだけど」としつつも「正直『おしゃれイズム』の時はしんどかった」と告白。2005年4月から2021年9月まで同局系で放送されていた「おしゃれイズム」では、上田と俳優の藤木直人、モデルでタレントの森泉の3人で司会を務めていたことから「藤木くんっていう日本一かっこいい人がいるわけじゃない？それで隣に日本一のモデルと言ってもいい泉ちゃんがいるわけじゃない？」と切り出した。
◆上田晋也、美男美女だらけの収録現場の本音をぶっちゃけ
そして上田は「それでまた俳優さんとかがゲストで来る中、俺は横並びで1番喋るんだよ？地獄だなと思ったこと何度もあるよ？」と美男美女に囲まれた収録時の本音をぶっちゃけ。しかし、共演者で俳優の溝端淳平が「あんな品のある回しができるのは上田さんだけ」と伝えると上田は「溝端くんありがとう！」と泣きつきながら感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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