

上白石萌音

上白石萌音が11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】上白石萌音「ほっぺハート」リクエストに照れる

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットが実施された。

上白石萌音は、真っ赤なカラーリングが印象的で、デコルテラインから肩にかけてのラインを大胆かつ上品に見せるアシンメトリーなワンショルダードレス姿で登場。フォトコールではカメラマンから「ほっぺハート」をリクエストされると、照れながらの「ほっぺハート」で会場を魅了した。

なお、同フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、FRUITS ZIPPER、TWS、ネクライトーキー、サカグチアミ、中条あやみが出席した。