圧倒的美少女とSNSで話題になった『今日好き』メンバーの美少女・さら（永瀬さら）が久しぶりに番組に登場し、その圧倒的可愛さにスタジオからも「かわいい！」との声が上がった。

【映像】SNSで話題！スタイル抜群の圧倒的美女

ABEMAにて6月10日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#59では、こうしをフィーチャーした企画「ネガ→ポジ」が展開された。

今回の企画では、ネガティブが止まらない『今日好き』チュンチョン編に出演したこうし（倉上昊志）が苦手なミッションをクリアしていく企画が実施。ポイントを獲得するごとに、憧れの女性であるさらと会話できる時間が1分ずつ増えていくルールが設けられていた。なお、こうしはさらがご褒美の先に待っていることは知らず、黙々とミッションをこなしていく。

さらと言えばチュンチョン編でこうしがベタ惚れした憧れの女性。こうしに隠れて車で待機するさらの様子にスタジオメンバーも「かわいい！」と大絶賛。真っ白なワンピース姿で登場したさらは、「余裕ある人とか自信満々の人の方が好きなので頑張ってもらいたいです」とこうしに隠れてエールを送っていた。