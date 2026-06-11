1日限定の“トーク＆ライブ＆DJフェス”「UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」6月27日に開催

2026年6月27日（土）、総合アウトドアブランド「コロンビア（Columbia）」は、原宿・明治通り沿いに構えるフラッグシップストア「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」にて、ラジオ局J-WAVEと協業し、「フジロックフェスティバル」のプレイベントとして、「UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」を2025年の初開催に続いて今年も開催する。

本イベントは、フジロックのオフィシャルサポーターを務めるコロンビアと、フジロックのオフィシャルメディアであるJ-WAVE 81.3FM、音楽フェス特化型メディア・Festival Lifeと共催でタッグを組み、公開収録形式で実施する1日限定の“トーク＆ライブ＆DJフェス”。

今年は夏フェスの大きな課題である“暑さ”をテーマに、フジロック出演経験のあるアーティストによるアコースティックライブや、フジロックを愛するフジロッカーによるトークセッション、主催のSMASH社員による舞台裏トークを実施する。

ARTIST LINE UP - LIVE STAGE -

2026年の「UNLOCK YOUR FUJI ROCK」には、3組のアーティストがライブステージに登場。

今年のフジロック出演が決定しているTENDRE（テンダー）をはじめ、ROOKIE A GO-GOでその才能を認められ、昨年はGYPSY AVALONステージに登場した新進アーティスト・眞名子新、そして2021年にGREEN STAGEでのパフォーマンスをフロントマンとして牽引したオカモトショウ（OKAMOTO’S）。

それぞれ異なるステージでフジロックの記憶を刻んできた3組が、あの夏の空気を想起させる音色を奏でる。

GUEST LINE UP - TALK STAGE -

トークステージには、音楽シーンを横断して活躍する個性豊かなゲストが登場。

「在日ファンク」のボーカルとして2016年にWHITE STAGEでのパフォーマンスを経験し、俳優・ミュージシャンとしても独自の存在感を放つ浜野謙太（通称：ハマケン）が、フジロックの楽しみ方や今年のフジロックについて語る。

さらに、フジロックを知り尽くす主催SMASHの社員が登壇し、藤井風やXGといった気鋭アーティストが並ぶラインナップ決定の舞台裏や、本番に向けた期待に迫る。

そして、昨年のフジロックも観客目線で楽しみ、ギタリスト／シンガーソングライターとして国内外で高い評価を得るReiは、自身の世代の視点からフジロックの未来像を提示。

さまざまな立場からフジロックを経験してきたゲストたちが、ここでしか聞けないエピソードとともに、フェスへの想いを語るトークステージとなる。

DJ LINE UP - DJ STAGE -

2026年に初登場となるDJステージには、フジロックとも縁の深い2組が出演。

YOUR SONG IS GOOD（ユア・ソング・イズ・グッド）のフロントマンとして長年フジロックのステージを彩ってきたDJ／プロデューサー、JUN “JxJx” SAITO。

そして、SOIL＆“PIMP”SESSIONS（ソイル・アンド・ピンプ・セッションズ）のアジテーターとして唯一無二のグルーヴを牽引し、国内外のフェスで圧倒的な存在感を放つ“社長”。

それぞれがライブアクト、そしてDJとしてフジロックと関わり続けてきたキャリアを背景に、苗場の空気感を音楽で再構築する。

TIME TABLE

【イベント概要】

タイトル：UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia日程：2026年6月27日（土）会場：COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP（東京都渋谷区神宮前6-27-8 エムズ原宿ビル1＆2F）時間：14:00〜20:00（予定）※一部コンテンツは時間指定あり入場：無料※店内が混雑した場合、入場規制の可能性あり

特設ページ：https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/efujirock/#event