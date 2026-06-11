元おニャン子・渡辺美奈代、家族に大好評の“作り置きおかず5品”を公開「えっ凄い！」「夏にいいですね」と反響
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。韓国風味付けたまごや梅しそ炒め、チャプチェなど、家族にも好評だったという作り置きおかず5品を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真たくさん】「ビールにも合いそう！」渡辺美奈代の彩り豊かな“作り置きおかず5品”
渡辺は「Minayoごはん」「作り置き」と題して複数にわたり投稿。韓国風味付けたまご、梅しそ炒め、ポテトサラダ、チャプチェ、とうもろこしバター醤油炒めなどを手作りした様子を紹介した。
韓国風味付けたまごの投稿では、ゆで卵を漬け込む工程から完成までを公開。「作り置き 味付けたまご 韓国風」と紹介し、真っ赤な特製ダレをまとった味付けたまごを披露した。
また「梅しそ炒め」として公開した鶏肉料理については、「3men'sから大好評でした！」と報告。こんがりと焼き上げた鶏肉に梅と大葉をたっぷり絡め、白ごまを散らした彩り豊かな完成ショットをアップしている。
さらに「作り置き ポテトサラダ」では、じゃがいもやきゅうり、ベーコン、ゆで卵を使用した手作りポテトサラダを公開。ほかにも、彩り豊かな野菜と春雨を使ったチャプチェや、香ばしく仕上げたとうもろこしバター醤油炒めも紹介し、豪華な作り置きおかずとなっていた。
これらの投稿にファンからは「えっ凄い！」「食べてみたい」「夏にいいですね」「美奈代さんの作り置き！絶対美味しいですね」「これから暑い夏が来る日にピッタリのおかずですね」「ビールにも合いそう！」「味付け気になります」「最高な味付けですね」など、多くの反響が集まっている。
【写真たくさん】「ビールにも合いそう！」渡辺美奈代の彩り豊かな“作り置きおかず5品”
渡辺は「Minayoごはん」「作り置き」と題して複数にわたり投稿。韓国風味付けたまご、梅しそ炒め、ポテトサラダ、チャプチェ、とうもろこしバター醤油炒めなどを手作りした様子を紹介した。
また「梅しそ炒め」として公開した鶏肉料理については、「3men'sから大好評でした！」と報告。こんがりと焼き上げた鶏肉に梅と大葉をたっぷり絡め、白ごまを散らした彩り豊かな完成ショットをアップしている。
さらに「作り置き ポテトサラダ」では、じゃがいもやきゅうり、ベーコン、ゆで卵を使用した手作りポテトサラダを公開。ほかにも、彩り豊かな野菜と春雨を使ったチャプチェや、香ばしく仕上げたとうもろこしバター醤油炒めも紹介し、豪華な作り置きおかずとなっていた。
これらの投稿にファンからは「えっ凄い！」「食べてみたい」「夏にいいですね」「美奈代さんの作り置き！絶対美味しいですね」「これから暑い夏が来る日にピッタリのおかずですね」「ビールにも合いそう！」「味付け気になります」「最高な味付けですね」など、多くの反響が集まっている。