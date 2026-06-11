母が「スマホとネットをまとめると安くなる」と勧められたそうです。月額料金が少し下がるなら、すぐ契約しても問題ないのでしょうか？

スマホとネットをまとめると安くなる仕組みとは？

スマホとネットをまとめることで安くなる理由は、「セット割」が適用されるためです。セット割とは、携帯電話会社と提携している光回線やホームルーターなどを利用することで、スマホ料金が毎月割引されるサービスです。

大手携帯会社のセット割では、対象プランに応じて1回線あたり月額550円～1100円程度の割引が適用されるケースがあります。家族全員が対象になる場合もあり、家族4人で利用すると毎月数千円の節約につながることもあります。

例えば、家族4人が同じ携帯会社を利用しており、1人あたり月額1000円程度の割引が適用される場合、年間では4万円以上の節約になる可能性があります。このように、条件が合えば家計の通信費を大きく減らせるのがセット割の魅力です。

ただし、割引を受けるためには一定の条件を満たさなければならない場合があります。そのため、「割引になる」という言葉だけで判断しないことが大切です。



月額料金が下がっても損をするケースがある

セット割にはメリットがありますが、契約内容によっては思ったほど得にならないケースもあります。まず注意したいのが解約費用です。

現在利用しているインターネット回線を解約する際、契約期間によっては解約金や工事費の残債が発生することがあります。月額料金が500円安くなったとしても、数万円の解約費用が発生すると、元を取るまでに長い期間がかかってしまいます。

また、セット割の適用条件として光電話などの有料オプションへの加入が必要な場合があります。例えば月額550円のオプションに加入して1100円の割引を受ける場合、実質的な節約額は550円になります。

さらに、キャンペーン期間中だけ安く見えるケースもあります。契約後一定期間は割引料金が適用され、その終了後に通常料金へ戻るサービスもあります。そのため、契約時の料金だけでなく、1年後や2年後の料金も確認しておく必要があります。月額料金が下がるという一点だけで判断すると、結果的に家計の負担が増える可能性もあるのです。



契約前に確認したい5つのポイント

スマホとネットをまとめるかどうかを判断する際は、次の5つを確認しましょう。



・現在の通信費の総額

・解約費用の有無

・工事費の負担

・割引の適用条件

・キャンペーン終了後の料金

まず確認したいのが、現在の通信費の総額です。スマホ代だけではなく、インターネット代も含めて比較することが重要です。次に、現在利用している回線の解約費用を確認しましょう。契約内容によっては解約金や工事費の残債が発生する場合があります。

また、新しい回線の導入に工事が必要な場合は、初期費用がかかる可能性があります。キャンペーンで実質無料になるケースもありますが、適用条件を確認しておくことが大切です。さらに、セット割を受けるために光電話や指定オプションへの加入が必要な場合もあります。割引額だけでなく、追加費用も含めて判断しましょう。

最後に、キャンペーン終了後の料金も忘れずに確認してください。契約直後の料金だけでなく、1年後や2年後も含めて本当にお得になるかを見極めることが重要です。

これらを確認せずに契約すると、「安くなると思っていたのに、実際にはそれほど変わらなかった」という結果になりかねません。契約前には現在の支出と契約後の支出を比較し、本当に家計の負担が軽くなるのかを確認しましょう。



スマホとネットの契約は「総額」で判断しよう

スマホとネットのセット契約は、条件が合えば通信費を節約できる有効な方法です。特に家族で同じ携帯会社を利用している場合は、割引効果が大きくなることもあります。

しかし、月額料金の割引だけを見て契約を決めるのはおすすめできません。解約費用や工事費、有料オプションの料金などを含めると、想像していたほど得にならないケースもあります。

大切なのは、「スマホ代が安くなるか」ではなく、「家計全体の通信費が本当に下がるか」という視点で考えることです。もし高齢の家族が勧められている場合は、その場で契約を急がず、現在の契約内容と新しい契約内容を比較してから判断すると安心です。少し手間はかかりますが、事前に確認することで後悔のない選択につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー