【Next 100 Days: XBOX Reset】 6月11日 公開

マイクロソフトは6月11日、公式ブログ「XBOX Wire」にて「Next 100 Days: XBOX Reset」を公開した。

新CEOであるアシャ・シャルマ氏の就任、サブスクリプションサービス「XBOX Game Pass」の値下げ、次世代機「Project Helix」の開発発表など、立て続けに大きなアクションが行なわれているXBOX部門。今回、CEOのアシャ・シャルマ氏、CCOのマット・ブーティ氏による「XBOX」の現状を伝えるブログが公開された。

XBOXは、過去5年間でプラットフォームやハードウェア、コンテンツに200億ドル以上の投資を行なってきたが、年間収益は5億ドル以上減少しており、この現状は「許容できない」とコメント。また、ハードウェアの危機にも直面しており、ストレージやメモリのコストは2年前と比較して5倍を超えると予想しているほか、現行機のXBOX Series X|Sは十分な量を生産できておらず、次世代機「Project Helix」には新たなビジネスモデルとパートナーシップが必要になるとした。

一方で毎年10億人以上のプレーヤーがXBOXゲームをプレイしており、コンソールやPC、モバイル、ストリーミングを合わせた総プレイ時間は720億時間に達すると発表。XBOXフランチャイズは世界的に愛されており、値下げが行なわれた「XBOX Game Pass」も再び成長軌道に乗ったことを報告した。

アシャ・シャルマ氏とマット・ブーティ氏は「最初の100日間で培った“日々の成功”という精神に基づき、ハードウェア、コンテンツ、ユーザー体験、サービスにおいて、共に前進するために全力で取り組んでいきます」とコメント。続けて「No.1のゲーム＆エンタメ企業を築き上げよう」と締め括った。

We just shared with our team the realities we need to navigate as we work to reset the XBOX business. We won't succeed by hiding hard truths, nor will we succeed by doing the same thing and expecting different results. See the note here: https://t.co/IahtBNzwnR - ASHA (@asha_shar) June 10, 2026

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