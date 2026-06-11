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【経営者必見】銀行から5000万円借りると会社は〇〇状態になる！？衝撃の真実をお話しします。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】銀行から5000万円借りると会社は〇〇状態になる！？衝撃の真実をお話しします。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が、金融機関から限界まで資金を借り入れた際に、会社や社長自身の心理、そして銀行の対応にどのような変化が起こるのかを解説している。



市ノ澤氏はまず、借金による会社の変化を貸借対照表（B/S）を用いて説明。「借金は将来の利益の前借り」であり、調達した資金を正しく運用して利益を生み出し、徐々に自己資本へ置き換えていくのが理想的な流れだと語る。その際、稼ぐ効率を示す指標である総資産経常利益率（ROA）を維持しながら、会社の規模を拡大することの重要性を強調した。



次に、多額の資金を手にした社長の変化について言及。手元に資金が潤沢にあることで精神的なゆとりが生まれる一方、経営判断が甘くなり、高級車の購入といった無駄遣いが増加するリスクを指摘した。



さらに、銀行側の反応についても解説。借入額が大きくなると銀行にとっての大口顧客となり、担当者や支店長との接触頻度が増加するという。中でも興味深いのは、借金が多い会社ほど逆に「支援されやすくなる」という事実である。特に信用保証協会を通さないプロパー融資の場合、銀行側も直接リスクを負っているため、企業が危機に陥った際には追加融資などで「どうにかして支援しなくては」と動かざるを得ない。市ノ澤氏はこの構造を、銀行と「同じ船に乗っている」状態だと表現した。



資金調達によって手元の現金を厚くすることは、経営を安定させ、事業を成長させる上で大きな武器となる。市ノ澤氏は「経営者は金を使えば使うほど増やせる人」だと述べ、借りた資金を適切に投資して利益を最大化するスキルの重要性を説いた。なお、本動画は2022年に制作されたものであり、現在の金利上昇局面においては、最新の金利水準や返済計画を慎重に考慮した上で、自社に最適な資金調達を選択する必要がある。