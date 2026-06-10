男子日本代表のW杯予選・韓国戦がABEMAで無料生中継…現役Bリーガーが解説で出演予定

「ABEMA（アベマ）」は、2027年に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」のアジア地区予選において、男子日本代表のアウェー戦となる「日本vs韓国」の試合を7月6日に無料生中継すると発表した（18時30分～、ティップオフ19時30分）。

同大会の出場権を争うアジア地区予選では、アジア・オセアニアの16チームが7つの出場枠を懸けてホーム＆アウェー方式の戦いを繰り広げている。グループB（日本、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイ）に所属する男子日本代表は、ここまで4試合を終えて3勝1敗。7月3日の中国戦、または7月6日の韓国戦で勝利を収めれば、2次予選進出が決定する。1次予選での戦績は2次予選へそのまま持ち越されるため、アウェーの大声援の中で行われる韓国戦は、今後の戦いを左右する重要な一戦となる。

ABEMAでは、この伝統の日韓戦に現役のBリーグ選手を解説に迎え、試合展開や戦術の見どころを分かりやすく伝える中継を予定している。出演者の詳細は追って発表されるという。

なお、本試合はABEMAでの無料生中継に加え、BS朝日でも放送される予定となっている。



🏀バスケ男子日本代表"桶谷大ヘッドコーチ"就任記者会見🎥

決断を後押しした“戦友”とは？

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- バスケットボールキング (@bbking_jp) February 17, 2026

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