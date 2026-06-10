【ファイナルファンタジー レゾナンス】 10月22日 発売予定 価格： 通常版/ダウンロード版 7,678円 デジタルデラックス版 9,878円 コレクターズエディション 25,500円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） プレイ人数：1人

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Windows用RPG「ファイナルファンタジー レゾナンス」を10月22日に発売する。価格は通常版が7,678円、デジタルデラックス版が9,878円、コレクターズエディションが25,500円。デジタルデラックス版にはゲーム本編に加え、ゲーム内で使用できるアイテムが付属する。またコレクターズエディションには、ゲーム本編に加えて、「デジタルデラックスエディション」にアップグレードできるコードなどの特典が付属する。なお10月23日にはSteam版も発売される。

本作は、スマートフォンアプリ「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」1stシーズンを、コンシューマー向けに多くの要素を再制作・再構築したタイトル。単なる移植やリメイクの枠を超えたクオリティとボリュームになっており、「FINAL FANTASY」シリーズとして初めて「HD-2D」で描かれる最新作となる。

「もし、『FINAL FANTASY』がドットのまま進化をしていたら……」をコンセプトに、「HD-2D」による高精細のドットでクリスタルを巡る物語が描かれる。「FINAL FANTASY」の原点的面白さを追求したゲームシステムやそれらを彩る美しいサウンドを特徴としている。

ゲーム概要

本タイトルにはオープニングムービーをはじめとして、最新のドット表現「シネマティックピクセル」による映像を収録。3DCGをドット絵で表現した映像となっており、ドット絵でありながらもダイナミックな映像を実現している。

また、作中に登場する歴代「FINAL FANTASY」シリーズの主人公の必殺技や一部の召喚獣の演出は美麗な3Dグラフィックスによって描かれており、「HD-2D」グラフィックスによる表現をベースにしながらも、異なる複数の表現技法によって、オリジナルなゲーム体験を作り上げている。

【STORY】

騎士の国、グランシェルト王国。

人々は【クリスタル】のもたらす恩恵を受けながら、日々穏やかに暮らしていた。

ある日、飛空艇部隊の隊長【レイン】は、王より指令を受ける。

王国が代々守ってきた土の神殿の魔法が弱まっている、その原因を【ラスウェル】と共に調査するように、と。

向かった土の神殿で、怪しい鎧の男と接触するレイン。

だが、その圧倒的な力の前に敗れ、土のクリスタルを破壊されてしまう。

一命はとりとめたレインたちだったが、飛空艇は壊され、部下も全滅してしまった……。

レインたちが戻ると、【常闇のヴェリアス】と名乗る鎧の男によってグランシェルトは襲撃されていた。

なんとか国王を救出するも、レインたちは常闇のヴェリアスに再び敗北を喫する。

世界各地に存在する他のクリスタルを守るため、レインとラスウェルは記憶をなくした謎の少女【フィーナ】とともに常闇のヴェリアスを追う旅に出る。

しかし、この先に待ち受ける波乱の運命を、この時の彼らは知る由もなかった……。

メインキャラクター

レイン

CV：岡本 信彦

本作の主人公。グランシェルト王国の騎士で、若くして飛空艇団を任される実力者。明るく、義に厚く真っすぐな性格で、多くの人の信頼を得ている。家族を置いて行方不明になった父レーゲンには複雑な感情を持っている。

ラスウェル

CV：小林 裕介

グランシェルト王国の騎士。レインと肩を並べる実力で、ともに飛空艇団をまかされる。真面目な性格で、部下にも上官にも信頼されている優等生。幼い頃に家族を亡くし、レインの家族に育てられており、ともに育ったレインには何かと引きずられてしまうことが多い。

フィーナ

CV：藤田 茜

土のクリスタルから現れた謎の少女。名前以外一切の記憶をなくしている。天真爛漫な性格で、白魔法と弓の扱いに優れており、幻獣と対話することもできる。ただ、それらをどこで覚えたのか、なぜ幻獣と話せるのかも覚えていない。

常闇（とこやみ）のヴェリアス

CV：大塚 明夫

レインたちの前に突然現われ、土のクリスタルを破壊し、グランシェルトを襲撃した鎧の男。その圧倒的な力をもって、すべてのクリスタルを破壊することを目論んでいる。

？？？？？？

CV：水瀬いのり

常闇のヴェリアスと只ならぬ因縁を持つ謎の女性。バハムートと共に行動し、主に黒魔法を扱う。レインを年下のようにからかうなど、おどけた態度をとっているが、その裏に強い決意を感じさせる。

ゲームシステム

バトル

正統進化したターン制コマンドバトル

「FINAL FANTASY」おなじみのターン制のコマンドバトルが、より快適に、より奥深く進化。次ターンまでの味方と敵の行動順が表示された「タイムライン」を駆使してバトルに挑む。

画面上部のタイムラインに味方と敵の行動順が表示され、左から順にキャラクターが行動していく

行動順が分かることで、優先的に攻撃する敵を決めたり、敵の強力な攻撃に対応したりといった戦略を練ることができる

ブレイクゲージと弱点属性

敵のHPゲージの下に表示されている「ブレイクゲージ」を全て削ると「ブレイク」状態にすることができる。ブレイク状態になった敵はそのターンの間行動不能になり、防御力が落ちる。ブレイクゲージは弱点属性で攻撃をするとより多くのゲージを削ることができる。

ダウン状態をとったキャラクターはターンの最後に発生する「エクストラフェイズ」で追加行動ができる

すべての敵をブレイクさせると「フルブレイク」の状態になる

「フルブレイク」を起こせると、エクストラフェーズでパーティメンバー全員が追加行動をすることができる

ビジョン

ストーリーで出会ったキャラクターとのイベントをクリアすると、そのキャラクターの想いが結晶化した「ビジョンクリスタル」というアイテムが手に入ることがある。

レインたちはビジョンクリスタルを装備することで、そのキャラクターの力を借りることができ、ビジョンの特性を引き継いだりアビリティを習得したりできるようになる。

バトルでは装備しているビジョンの技や魔法を使うことができる

装備できるビジョンは1人1つまで。誰にどのビジョンを装備するかが、バトルを左右することもある

バトルを経てビジョンとの絆が強くなると、新しいアビリティを習得できる

レゾナンス

フルブレイクが発生すると、エクストラフェイズの最後に「レゾナンス」と呼ばれるビジョン固有の必殺技を繰り出すことができる。レゾナンスには威力が高いだけでなく、全体攻撃技や付随効果がある技など多岐にわたる。

一度のフルブレイクで使用できるレゾナンスは1つだけ。状況に合わせたレゾナンスを選択しよう

レゾナンスにはビジョン固有の演出が用意されている

パーティ構成と育成

強力な敵やダンジョンを攻略するために、パーティメンバーの入れ替えや、ビジョンの付け替えといった編成が必要になってくる。また、セットしているビジョンから得られるアビリティやステータスアップは、その恩恵が大きいため、パーティメンバーとビジョンの計画的な育成も重要となる。

攻撃力の高いキャラにアタッカータイプのビジョンを付けて長所を伸ばせるほか、魔法タイプのビジョンを付けて「魔法剣士」を目指すなど、自分好みのパーティビルド・育成ができる

進化したジョブシステム

ビジョンから一度習得したアビリティは、他のビジョンを装備していてもコスト内ならば装着可能なため、複数のビジョンから得たアビリティを組み合わせることができる。これは「FINAL FANTASY」シリーズおなじみのジョブシステムをより分かりやすく、より進化させたシステムとなっており、中には強力な相乗効果を生む組み合わせも多数存在する。

与えるダメージが増えるアビリティや特定の属性に特化したアビリティの他にも、魔法を連続で使える「れんぞくま」や、「魔法剣二刀流」のようなおなじみのアビリティも

強いアビリティを覚えたら、既に覚えている他のアビリティとの組み合わせを試してみよう

・シャルロット

グランシェルトの現役騎士で、レインたちとは同期の間柄。主に氷属性、水属性攻撃で戦うディフェンダーで、防御に優れているため粘り強く戦える。

・リーア

かつてどこかの世界で起きていた戦争で仲間を守るため戦った白魔道士。回復や防御の魔法に加え、状態異常をなおす魔法も取得するなど、支援に特化している。

・トロン

かつてどこかの世界で起きていた戦争で仲間を守るため戦った黒魔道士。火、氷、雷の魔法を操り、ブレイクを狙うのに適したアビリティを多く覚える。

歴代「FINAL FANTASY」の主人公たちが登場

世界各地に点在する「光の祠」に訪れると、歴代「FF」の主人公の「ビジョンクリスタル」が手に入る。他のビジョン同様に装備することで、そのキャラクターの力を借りることができる。

初代～XVIの主人公たちがビジョンとして登場。光の祠を見つけたら積極的に立ち寄ってみよう

光の祠の中で歴代「FINAL FANTASY」の物語をたどり、ビジョンクリスタルを入手できる

・ウォーリアオブライト

「FINAL FANTASY」でクリスタルに選ばれ、世界を救うための旅に出た光の戦士。土、雷、光属性での多様な攻撃ができ、仲間を守るためのアビリティも習得する。

・ティナ

「FINAL FANTASY VI」に登場する失われた魔導の力を持つ少女。火、水、氷の魔法攻撃で安定して高火力を出すことができるアタッカー。

・クラウド

「FINAL FANTASY VII」に登場する元ソルジャー・クラス1st。雷と水属性の攻撃を扱うことができ、クリティカルに関連するアビリティを多く習得する。

・シャントット

「FINAL FANTASY XI」に登場する魔道士で、ウィンダス連邦「元老院」の首席であり、国が誇る「三博士」のひとり。雷、水、闇の属性魔法を連発して大ダメージを与えるアタッカー

・ヤ・シュトラ

「FINAL FANTASY XIV」に登場。「ラノシア」の地で出会うことになるミコッテ族の女性。火と氷の属性魔法で敵をブレイクするほか、味方のHPを回復するなど魔法が得意。バトル中に多種の魔法を使うほど強化される。

幻獣

シリーズおなじみの召喚獣

ストーリーを進めたり、サブクエストをこなしたりすることで、「幻獣」と呼ばれる強力な召喚獣を扱えるようになる。幻獣を召喚すると3ターンの間バトルに参加し、最後のターンには強力な技を放ち、消えてしまう。消費MPが高い代わりに戦局を変えるだけの力をもっており、特に強敵との戦いにおいては、勝敗のカギとなる。

・セイレーン

大きな羽をもち、風を愛する幻獣で、水と風の属性の攻撃を扱う。必殺技は敵全体に風属性のダメージを与える「ルナティックボイス」。睡眠と沈黙の状態異常を付与することもある。

・ラムウ

長い髭をたくわえた老人の姿をしている幻獣。必殺技は敵全体に雷属性ダメージを与える「裁きの雷」。

飛空艇で世界を巡る冒険へ

冒険を進めると世界中を飛び回ることができる飛空艇が手に入る。この世界には飛空艇でしか行けないダンジョンや強敵、イベントが多数あり、レインたちを待ち構えている。

飛空艇を手に入れると行ける場所が一気に広がる。世界中を自由に探索でき、今まで見えてはいたが、行けなかった場所にも降り立つことができるようになる

サブシナリオ

レインたちメインキャラクターや「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」のサブキャラクターたちにフォーカスをあてた完全新規シナリオがサブイベントとして収録されている。

「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」に登場したキャラクターの過去や関係性が垣間見えるエピソードが多数書き下ろされており、クリアするとそのキャラクターにまつわる報酬を受け取れる

「FINAL FANTASY RESONANCE」を彩る楽曲

本タイトルのBGMは、上松範康氏が代表を務める「Elements Garden」が作曲、アレンジを担当。「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」の楽曲に加え、新たに33曲が収録されている。

豪華ダウンロード版：デジタルデラックスエディション

「ファイナルファンタジー レゾナンス」ゲーム本編に加え、特典が付属するダウンロード版「デジタルデラックスエディション」も発売される。価格は9,878円。

特典には、チョコボの見た目を魔導アーマーに変更できる「魔導アーマーの鍵」、ゲーム中で仲間になるキャラクターのリミットバースト「ヘルメテオ」が習得できるアイテム「魔人の秘伝書」、ゲーム序盤で役立つアイテムが用意されている。

【魔導アーマーの鍵】

「魔導アーマーの鍵」イメージ

チョコボの見た目を魔導アーマーに変更できる

【魔人の秘伝書】

「魔人の秘伝書」イメージ

「ヘルメテオ」が習得できるアイテム

【ゲーム序盤で役立つ装備＆アイテムセット】

マスタリーリング ：装備するとビジョンとの絆が上がりやすくなるアクセサリ

ミストポーション×5

テント×5

ミストエーテル×5

フェニックスの尾×5

万能薬×3

※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のゲーム内の表示とは異なります。

※ゲームを一定以上進行した後、「ミトラの町」の宿屋前に設置してあるポストより受け取ることができます。

※メインメニューの「アイテム」から魔導アーマーの鍵をON状態にすることでチョコボの見た目を変えることができます。

SQUARE-ENIX e-STORE専売のコレクターズエディション

「ファイナルファンタジー レゾナンス」のゲームソフトと「デジタルデラックスエディション」にアップグレードできるコードのほか、主人公レイン達やバハムート、ギルガメッシュのアクリルブロックやドットの魅力満載の特別編集アートブック、通常販売に先行して届けられる全120曲のサウンドトラックCDに加えて、限定デザインのFFトレーディングカードの計4点を特製BOXに同梱した豪華セット「コレクターズエディション」も発売される。価格は25,500円。

※各商品の詳細は特集ページをご確認ください。

※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※ゲームソフトは特製BOX内に同梱されません。

特典情報

予約特典：魔導船＆かけだし騎士の応援パック

予約特典には、飛空艇の見た目を魔導船に変えることができる貴重品「魔導船認証キー」に加え、序盤のゲーム攻略に役立つ武器や防具、消費アイテムのセットが用意されている。

【魔導船認証キー】

「魔導船認証キー」イメージ

飛空艇の見た目を魔導船に変えることができる貴重品

【王国騎士団の大剣】【修練の胸当て】

装備者の獲得経験値が増える

【消費アイテムのセット】

魔石の欠片×1

テント×3

ミストポーション×3

※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のゲーム内の表示とは異なります。

※ゲームを一定以上進行した後、「ミトラの町」の宿屋前に設置してあるポストより受け取ることができます。

※メインメニューの「アイテム」から魔導船認証キーをON状態にすることで飛空艇の見た目を変えることができます。

※ダウンロード版予約特典は、Nintendo Store、PlayStation Store、Microsoft Storeでは2026年10月21日23時59分までに予約、Steamは2026年10月23日0時59分（JST）までに予約することで特典がもらえます。

早期購入特典：かけだし騎士のスタートダッシュパック

「かけだし騎士のスタートダッシュパック」は、戦闘での獲得ギルが上昇する防具「招福の胸当て」とバトルメンバー全員のMPを回復する消費アイテム「ミストエーテル」のセット。

【招福の胸当て】【ミストエーテル】

※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のゲーム内の表示とは異なります。

※ゲームを一定以上進行した後、「ミトラの町」の宿屋前に設置してあるポストより受け取ることができます。

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LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO