【Amazon：IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta EX-GCU271HXAB】 セール期間：6月10日～6月16日23時45分

Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GCU271HXAB」が特別価格で販売されている。期間は6月16日23時45分まで。

本商品は、PS5のフルスペック（4K/120Hz）に対応したゲーミングモニター。映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示し、なめらかで美しい映像が楽しめる。HDMIを2ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、HDMI2.1規格のVRR機能に対応している。ゲームプレイ中のフレームレートの変化に合わせ、モニターのリフレッシュレートを同期させることで、スムーズで、ティアリング（画像のずれ）のない快適な映像でゲームを楽しむことができる。

上下左右178°の広視野角なAHVA（Advanced Hyper-Viewing Angle）パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像をくっきりと鮮やかに映し出す。広視野角で色鮮やかなパネルでありながらも、動きの激しいゲームでも快適に使える応答速度の速いパネルを採用している。

さらに、オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることが可能。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもくっきりとした映像でプレイできる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。