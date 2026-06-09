「好きな芸能一家」ランキング！ 2位「木村一家」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは木村一家です。木村拓哉さんと工藤静香さん、そしてCocomiさん、Kōki,さんと家族全員が常にトレンドの最前線を走り続けています。プロフェッショナルな姿勢や、時折SNSで見せる飾らない家庭的な表情のギャップが非常に魅力的で、多くのファンから愛されています。
▼回答者コメント
「今でも家族の仲の良さがわかるので」（30代女性／北海道）
「家族全員が芸能界で活躍してて仲がいいと思う」（20代男性／愛知県）
「世界的に活躍している木村拓哉に加え、奥さんの工藤静香、娘の2人もモデルやタレントとして様々なところで活躍しているエリート家族だと思う」（20代女性／東京都）
大接戦を制して1位に輝いたのは柄本一家でした。父の柄本明さん、母の角替和枝さんのDNAを受け継ぎ、柄本佑さん、柄本時生さんも唯一無二の名優へと成長。バラエティ番組などで時折語られる、演劇に対する熱い情熱やユニークな家族エピソードが好感度抜群で、気取らない自然体なキャラクターと確かな実力が高く評価されました。
▼回答者コメント
「家族全員が日本映画界・演劇界の宝とも言えるバイプレイヤーであり、本物の役者集団だからです」（40代男性／宮城県）
「皆さん個性的で味のある素晴らしい役者さんばかりで、ユーモラスで温かい家族の雰囲気が好きだからです」（40代女性／香川県）
「俳優としての実力もあり、個々としてみんな好き。家族との仲良しエピソードもお話されていたり、見ていてとてもほっこりする。理想的な家族に見える」（30代女性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：木村一家／68票
2位にランクインしたのは木村一家です。木村拓哉さんと工藤静香さん、そしてCocomiさん、Kōki,さんと家族全員が常にトレンドの最前線を走り続けています。プロフェッショナルな姿勢や、時折SNSで見せる飾らない家庭的な表情のギャップが非常に魅力的で、多くのファンから愛されています。
「今でも家族の仲の良さがわかるので」（30代女性／北海道）
「家族全員が芸能界で活躍してて仲がいいと思う」（20代男性／愛知県）
「世界的に活躍している木村拓哉に加え、奥さんの工藤静香、娘の2人もモデルやタレントとして様々なところで活躍しているエリート家族だと思う」（20代女性／東京都）
1位：柄本一家／72票
大接戦を制して1位に輝いたのは柄本一家でした。父の柄本明さん、母の角替和枝さんのDNAを受け継ぎ、柄本佑さん、柄本時生さんも唯一無二の名優へと成長。バラエティ番組などで時折語られる、演劇に対する熱い情熱やユニークな家族エピソードが好感度抜群で、気取らない自然体なキャラクターと確かな実力が高く評価されました。
▼回答者コメント
「家族全員が日本映画界・演劇界の宝とも言えるバイプレイヤーであり、本物の役者集団だからです」（40代男性／宮城県）
「皆さん個性的で味のある素晴らしい役者さんばかりで、ユーモラスで温かい家族の雰囲気が好きだからです」（40代女性／香川県）
「俳優としての実力もあり、個々としてみんな好き。家族との仲良しエピソードもお話されていたり、見ていてとてもほっこりする。理想的な家族に見える」（30代女性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)