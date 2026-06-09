「かわいすぎる！」人気女優の代表ユニ姿「鮮やかに似合いますね」。チャントを盛大に歌う「美桜ちゃんと乾杯したい」などの声
北中米ワールドカップの開幕が、いよいよ近づいてきた。
様々なメディアで森保一監督が率いる日本代表が取り上げられるなか、キリンビールの新TVCM「晴れ舞台」篇が話題を呼んでいる。
人気女優の今田美桜さんが日本代表のユニホームを着用し、タオルマフラーを首に下げ、盛大にチャントを歌う。今田さんの公式Ｘでも告知されると、以下のような声があがった。
「かわいすぎる！！！」
「サッカーユニフォーム似合ってる」
「鮮やかに似合いますね」
「美桜ちゃんと乾杯したい」
「鬼可愛い」
「かっこよくてかわいい」
「めちゃ良きやん」
「美桜ちゃんに応援されたら頑張れちゃうよ」
Ｗ杯本大会は現地６月11日に開幕。森保ジャパンは14日にグループステージ初戦でオランダと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「鬼可愛い」ユニ姿の今田美桜さんに反響「めちゃ良きやん」「かっこよくてかわいい」
様々なメディアで森保一監督が率いる日本代表が取り上げられるなか、キリンビールの新TVCM「晴れ舞台」篇が話題を呼んでいる。
人気女優の今田美桜さんが日本代表のユニホームを着用し、タオルマフラーを首に下げ、盛大にチャントを歌う。今田さんの公式Ｘでも告知されると、以下のような声があがった。
「かわいすぎる！！！」
「サッカーユニフォーム似合ってる」
「鮮やかに似合いますね」
「美桜ちゃんと乾杯したい」
「鬼可愛い」
「かっこよくてかわいい」
「めちゃ良きやん」
「美桜ちゃんに応援されたら頑張れちゃうよ」
Ｗ杯本大会は現地６月11日に開幕。森保ジャパンは14日にグループステージ初戦でオランダと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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