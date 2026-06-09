2026年上半期ベストセラー総合1位を獲得！　『すごい習慣大百科』が累計62万部を突破

SBクリエイティブが刊行する『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』（著：堀田秀吾）が、日本出版販売およびトーハンが発表した2026年上半期ベストセラーで、それぞれ総合1位を獲得した。

【写真】『すごい習慣大百科』著者・堀田秀吾

本書は2025年7月に刊行され、発売後1年足らずで紙・電子累計62万部を突破している書籍。「ダイエットしようと思っても、いつも3日坊主」「貯金が続かない」といった習慣化に関する悩みに対し、心理学、行動経済学、脳科学など世界各国の研究論文をエビデンスとして、解決策となる習慣術を見開き完結型で解説した一冊である。「続けられないのはあなたのせいではなく、脳のせい」というメッセージとともに、実践しやすい習慣術が112個収録されている。

テレビ朝日「グッド！モーニング」（2月10日放送）やフジテレビ「Mr.サンデー」（5月24日放送）などの情報番組でも紹介された本書では、ダイエットに役立つ習慣化テクニックも紹介。社会心理学者ロバート・チャルディーニの研究をもとにした「目標はあえて誰かに公言したほうが達成しやすい」という習慣では、目標を他人やSNSで公言することで「一貫性バイアス」と呼ばれる心理が働き、自分が決めた“公約”からブレないよう一貫した行動をとるようになると解説。著者の堀田自身もこのノウハウを実践し、減量に成功している。

また、ニューヨーク市聖路加病院ウェイルらの研究を引いた「おでこをトントンする」習慣では、額を指で30秒タッピングすると食欲が半分から3分の1程度まで減衰することが紹介されている。

著者の堀田秀吾は、明治大学法学部教授で言語学者（法言語学、心理言語学）。1999年にシカゴ大学言語学部博士課程修了（Ph.D. in Linguistics）。2000年に立命館大学法学部助教授、2008年に明治大学法学部准教授、2010年より同教授。科学を切り口に自己啓発、ストレスコントロール、自己管理、コミュニケーションなどの著書を国内外で70冊以上刊行している。「チコちゃんに叱られる!」（NHK）、「ホンマでっか!?TV」（フジテレビ）、「ワイド！スクランブル」（テレビ朝日）元レギュラーコメンテーター、「ラジオ深夜便」（NHKラジオ）「元気が出るサイエンス」コーナーレギュラーなど、メディア出演も多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）