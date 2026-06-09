ミセス藤澤涼架、大森元貴＆若井滉斗からの誕生日プレゼント告白「豪華すぎる」「金額すごそう」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、6月8日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。メンバーからもらった誕生日プレゼントを明かした。
【写真】ミセス大森が女性芸能人にプレゼントしたアイテム
今回、同番組では 『第1回 藤澤涼架 クイズ こたえあわせ』の企画を実施。先週の放送でリスナーに対して出題された藤澤にちなんだクイズの解答発表を行った。
前回の放送で「今年の誕生日に、メンバーからプレゼントしてもらったものはなんでしょう？」と出題していた藤澤。答え合わせの際には「これは大森先生、若井先生、2人いますからね。だから、2人からもらったものの正解を言います！大森先生は『ゲーム関連グッズ』！若井先生は『ARグラス』でした！」と豪華なプレゼントの内容を明かした。
続けて、若井滉斗からのプレゼントについては「ピンポイントといったらピンポイントですけれども、『ARグラス』を当てられたらすごいよ！これは僕が若井先生に欲しいものをお願いして頼みましたね」と説明。そして「『ARグラス』ってわかるかな？スマホと連動させるサングラスなんだけど、サングラスをかけたらスマホの画面が目の前に広がるんだよね。だから、スマホで操作している画面、動画とか映画とかも大画面が目の前に広がって楽しめるっていうのがいいなと思ってお願いしました！」とARグラスを若井にお願いした経緯を語った。
そして、大森元貴からプレゼントしてもらった「ゲーム関連グッズ」について、「僕が小さい頃からゲーム大好きで、メンバーともしょっちゅうオンラインでゲームをやっているんだけど、なかでも僕はゲーム大好きなので、大森先生がゲーム周りのグッズをくれました！」と明かした藤澤。「ゲーム関連のグッズはもしかしたらみんな答えられたんじゃないかな」と話しつつ、「藤澤先生、結構ゲーム好きみたいなのは言ってたりとかしてるので」と語っていた。
また、今回の番組では「こたえあわせ」を行う企画となっていたことから、番組の合間には大森のソロ楽曲である「こたえあわせ」が流れる場面もあった。
この放送を受けて、リスナーからは「豪華すぎる」「ARグラス金額すごそう」「貴重な話聴けて嬉しい」「クイズ難しすぎた！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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◆藤澤涼架、メンバーからの誕プレ明かす
今回、同番組では 『第1回 藤澤涼架 クイズ こたえあわせ』の企画を実施。先週の放送でリスナーに対して出題された藤澤にちなんだクイズの解答発表を行った。
続けて、若井滉斗からのプレゼントについては「ピンポイントといったらピンポイントですけれども、『ARグラス』を当てられたらすごいよ！これは僕が若井先生に欲しいものをお願いして頼みましたね」と説明。そして「『ARグラス』ってわかるかな？スマホと連動させるサングラスなんだけど、サングラスをかけたらスマホの画面が目の前に広がるんだよね。だから、スマホで操作している画面、動画とか映画とかも大画面が目の前に広がって楽しめるっていうのがいいなと思ってお願いしました！」とARグラスを若井にお願いした経緯を語った。
そして、大森元貴からプレゼントしてもらった「ゲーム関連グッズ」について、「僕が小さい頃からゲーム大好きで、メンバーともしょっちゅうオンラインでゲームをやっているんだけど、なかでも僕はゲーム大好きなので、大森先生がゲーム周りのグッズをくれました！」と明かした藤澤。「ゲーム関連のグッズはもしかしたらみんな答えられたんじゃないかな」と話しつつ、「藤澤先生、結構ゲーム好きみたいなのは言ってたりとかしてるので」と語っていた。
また、今回の番組では「こたえあわせ」を行う企画となっていたことから、番組の合間には大森のソロ楽曲である「こたえあわせ」が流れる場面もあった。
◆藤澤涼架、メンバーからの誕プレトークに反響
この放送を受けて、リスナーからは「豪華すぎる」「ARグラス金額すごそう」「貴重な話聴けて嬉しい」「クイズ難しすぎた！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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