7月5日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする玉森裕太主演の日10ドラマ『マイ・フィクション』の追加キャストとして、国仲涼子、ジャンボたかお（レインボー）、結城萌、三浦獠太、佐戸井けん太の出演が発表された。

参考：玉森裕太、新ドラマでみせる“新たな一面”とは？ 『マイ・フィクション』を過去作と比較

平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐるサスペンスラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られている……という衝撃の展開から始まる。

脚本は『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）などの山岡潤平が手がけ、演出は藤子・F・不二雄SF短編ドラマ『流血鬼』『イヤなイヤなイヤな奴』（NHK BS）の有働佳史らが担当する。

不可解な状況に巻き込まれる主人公・伊川正樹役でKis-My-Ft2の玉森が主演を務め、伊川に手を差し伸べる女性・二宮由梨役で森川葵、結婚6年目を迎えた伊川の妻・伊川真弓役で宮澤エマ、伊川を追う謎の男・津村大輔役で野村周平が出演する。

国仲が演じるのは、津村（野村周平）に寄り添う刑事・香坂睦美。津村が出所したところに現れ、彼に寄り添うが、刑事の香坂と殺人犯の津村との関係は。

ジャンボたかおが演じるのは、伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・多田義孝。いつも笑顔で施設のムードメーカーでもある。結城は多田と同じく、伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・向井理恵を務める。

三浦は香坂の後輩刑事・辻元晴人役、佐戸井は由梨（森川葵）の伯父・藤谷治役で出演することが決定した。

あわせて、玉森、森川、宮澤、野村のメインキャスト4人の役ビジュアルも公開された。

コメント国仲涼子（香坂睦美役）私が演じる香坂睦美は、最近ではなかった人間味がない淡々とした役どころではありますが、話の展開が進むにつれて少しずつ人間臭いところを見せていきたいと思い、回が進むにつれて、面白さを感じながら演じています。台本を読んだ時は時系列を追っていくのが難しかったのですが、それと同時に香坂の背景にあるものが気になり、そこが私の中での 1 番の見どころかと思いました。最後まで見逃せない作品になると思います！

ジャンボたかお（レインボー）（多田義孝役）このドラマのストーリーを最初に聞いた時、ドキドキワクワクしました、、そう来たか！ と思いました。常に皆様の予想超え確定の凄まじいストーリーです！是非観てください！そしてジャンボが居るので、キャストの皆様をより細く見せられることは確定です。余談ですが、技術さんにはジャンボくらい大きい方が2人います。

結城萌（向井理恵役）初めて脚本を読んだ時は、とても複雑で、かつ現実離れした面白さを感じました。その後、プロデューサーさんとお話しさせて頂いてからは、逆に現実的に感じられ、目まぐるしく変化していくこの時代だからこそ、自分たちの生活の中にも、目を疑うような事実が隠されているかもしれないと思うようにもなりました。回を追うごとに明かされる真実を、視聴者の方々には楽しんで頂ければと思います。ジャンボたかおさん演じる多田と、私演じる理恵のコンビにも注目してください！！

三浦獠太（辻元晴人役）こんなにもいろんなページを見直しながら読み進めていった台本は初めてでした。読みながら、あれ、これどういうことだっけと確認しながら読まないとなかなか理解するのも難しく、ただ、だからこそ映像になってどのように伝わるのか、今からワクワクしています。この物語の中で辻元というキャラクターはとても重要な役ではあるのですが、それと同時に常に緊迫している状況のなかで作品にとっても、そして視聴者の方々にとっても少し箸休めのような安心感もシーンの中で出せたらいいなと思っています！！

佐戸井けん太（藤谷治役）脚本を読んでいて、とても謎なんです。何が正しくて、何が起こっているのか？ 脚本というより連載小説の感覚で「続きが読みたい！」とワクワクしながら読んでいます。治という役をニュートラルに演じつつ、「実は裏にこういうこともあるんじゃないか」「これもありそうだけど外れてるかな」「森川葵さん演じる由梨さんとの関係はどうなっていくのか」など色々考えながら、私自身も楽しみながら演じています。（文＝リアルサウンド編集部）