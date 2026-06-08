サッカー日本代表は１１日（日本時間１２日）に開幕するワールドカップ北中米大会に向け、メキシコ・モンテレイ近郊で合宿を行っている。

前回のカタールＷ杯後の２３年３月に日本代表デビューし、今回が初のワールドカップとなるＭＦ中村敬斗（２５）は、開幕前からテレビで特集が組まれるなど注目を集めており、今月１日には、日本航空（ＪＡＬ）が中村とパートナーシップ契約を締結したことを発表。超一流アスリートの証しと話題となった。

ヘアメイクアップアーティストの米田由美さんは７日、「テレビ収録・イベント出演時のヘアメイクを担当させていただきました」「日本代表応援 中村敬斗選手ファイト」などと記し、自身のインスタグラムを更新。Ｗ杯に向けたテレビやイベントでの、舞台裏動画も含めて投稿した。

ピッチ上とは印象の違う、テレビ＆イベント仕様の中村の姿に、ファンからは「全世代にささる、サッカー界最強イケメン プレーも最高だし、ワールドカップ楽しみ」「モデルよりモデル♥」「失神しそう♥」「艶っぽさ最高でした」「イケメンーー♥」「かっこよすぎる♥」「イケメンすぎます♥かっこええ♥」などの声が殺到している。