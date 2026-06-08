＜義実家でイクメンぶる夫＞孫の話でウソ発覚！クソ嫁、私を騙したのね【第2話まんが：義母の気持ち】
今日は親戚の集まりで、息子一家がわが家に来ています。息子アサヒはイクメン。二児の父として、「離乳食作りも寝かしつけも全部俺がやっている」そうです。親戚に息子が褒められるたび、私も鼻高々。お嫁さんであるモモカさんは幸せ者ですよね。今は孫のヨシユキくんを連れだし、コンビニまでお出かけ。ヨシユキくんから息子のイクメンぶりをさらに聞きだし、帰ってからの自慢の材料にしようと思っています。
自慢の息子が親戚の前で話した「完璧なイクメン」ぶり。私は自分の子育ての正しさが証明されたようで、嬉しさのあまり舞い上がっています。だってイクメンの息子が褒め称えられれば、育てた私も認められるのですから。
しかしヨシユキくんは首を傾げて、不思議そうに私を見つめています。
ヨシユキくんの言葉は止まりませんでした。子ども特有の、見たままをありのままに話す無邪気さが、それが真実なのだと残酷にわからせてきます。
私の脳裏に、リビングで静かに微笑んでいたモモカさんの顔が浮かびました。あの微笑みは、夫を立てる「健気な妻」の顔ではなく……嘘に酔いしれる私たちを、高い場所から見下して嘲笑っていたのかもしれません。
夫からもらったお小遣いを握りしめて、私とヨシユキくんはコンビニへお菓子を買いに行きました。
ヨシユキくんを喜ばせたいのはもちろんですが、息子のイクメンぶりも聞きだしたいという下心もありました。
それなのヨシユキくんから語られたのは、イクメンとは対局の場所にいる息子の姿。
きっとモモカさんも私が鼻高々にしている姿を見て、嘲笑っていたのでしょう。
お菓子を買うのは中止、怒りをヨシユキくんに悟られないようにしながら、能面のような顔をして帰宅しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
自慢の息子が親戚の前で話した「完璧なイクメン」ぶり。私は自分の子育ての正しさが証明されたようで、嬉しさのあまり舞い上がっています。だってイクメンの息子が褒め称えられれば、育てた私も認められるのですから。
しかしヨシユキくんは首を傾げて、不思議そうに私を見つめています。
ヨシユキくんの言葉は止まりませんでした。子ども特有の、見たままをありのままに話す無邪気さが、それが真実なのだと残酷にわからせてきます。
私の脳裏に、リビングで静かに微笑んでいたモモカさんの顔が浮かびました。あの微笑みは、夫を立てる「健気な妻」の顔ではなく……嘘に酔いしれる私たちを、高い場所から見下して嘲笑っていたのかもしれません。
夫からもらったお小遣いを握りしめて、私とヨシユキくんはコンビニへお菓子を買いに行きました。
ヨシユキくんを喜ばせたいのはもちろんですが、息子のイクメンぶりも聞きだしたいという下心もありました。
それなのヨシユキくんから語られたのは、イクメンとは対局の場所にいる息子の姿。
きっとモモカさんも私が鼻高々にしている姿を見て、嘲笑っていたのでしょう。
お菓子を買うのは中止、怒りをヨシユキくんに悟られないようにしながら、能面のような顔をして帰宅しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙