セブンス・ベガが、2026年のリリース第3弾として本日6月7日（日）にシティロックチューン「ワンナイト・ドライブ」を配信リリース。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。

「ワンナイト・ドライブ」は、ドライブシーンを彩るミッドナイトトーキョーハイウェイソング。夜の首都高速ドライブにぴったりの疾走感溢れる仕上がりだ。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った歌詞の世界観も注目どころとなっている。

MVでは、セブンス・ベガのメンバーが夜のトーキョーハイウェイを颯爽と走り抜けドライブする姿を映し出している。ロードムービー調の心地よいテンポ感の中にメロウな雰囲気を漂わせながらも、夜明けまでの刹那な時間を心のまま走るワンナイト・ドライブ。ぜひ楽曲の世界観を映像で体感してほしい。

セブンス・ベガはMV公開後に毎月7日恒例の「セブンスの日生配信」をYouTubeで配信し、MVの舞台裏などについて語っている。さらに新たな情報として、12月7日（月）に東京キネマ倶楽部にて自身初となるニュースレター会員限定のワンマンライブ＜Club Amour #1＞（読み：クラブ・アムール）を開催することも発表した。チケット申込は本日7日よりスタート。

■7thVegaニュースレター会員限定ワンマンライブ＜Club Amour #1＞

2026年12月7日（月）東京キネマ倶楽部

OPEN 18:30 / START 19:00

出演者：セブンス・ベガ ▼チケット料金

前売：スタンディング 4,400(税込)+ドリンク代

当日：スタンディング 4,950(税込)+ドリンク代

プレイガイド：チケットぴあ ＜発売スケジュール＞

セブンス・ベガ オフィシャルニュースレター会員最速先行

6月7日（日）20:30~6月21日（日）23:59

https://fan.pia.jp/seventh_vega/ticket/detail/31 【セブンス・ベガ オフィシャルニュースレター会員サイト】

https://fan.pia.jp/seventh_vega

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■＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞ ※SOLD OUT

7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay

open19:00 / start19:30

出演者：セブンス・ベガ / Pompadoll

■＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞ ※全公演SOLD OUT

7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La

open18:30 / start19:00

7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET

open17:00 / start17:30

8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00