MAZZELが、新曲「So Strawberry」を6月22日にデジタルシングルとしてリリースする。

（関連：【画像あり】MAZZEL、グループ初の全国アリーナツアー『Shall we hit the Banquet?』の模様）

本楽曲は、本日6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で行われたグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の追加公演で初披露されたもの。ラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲となっており、グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。

また、今秋より全国20カ所を巡るファンミーティングツアー『MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-』の開催が決定。本日20時よりファンクラブ“MUZEUM”およびBMSG オンラインサロン“B-Town〈Architect〉”会員を対象とした、チケット最速先行受付がスタートする。詳細は公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）