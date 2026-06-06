蔵前『PIZZA LINDA』　旬の野菜がメインのピッツァが人気、ワインが止まらない

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前のピッツェリア店『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』です。

【2022年10月OPEN】ワインによく合う季節の野菜を使ったピッツァが魅力

この店は、小さな厨房に薪窯がどーんと陣取っている。

「たぶん都内でいちばん小さいピザ窯のある厨房でしょう」と店主の栗原開さんは笑う。その限られた空間から、ピッツァや料理が次々と飛び出してくるのだ。

料理人としての視点を大切にする栗原さん。ピッツァのメニューにもひと工夫が光る。マルゲリータなどの王道はもちろん頼もしいが、注目したいのは季節のピッツァだ。

ホワイトアスパラガスと半熟卵・生ハムのビスマルク3300円

『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』ホワイトアスパラガスと半熟卵・生ハムのビスマルク 3300円 一番人気の季節のピッツァは、旬の野菜がメイン

この時期はホワイトアスパラガスを使ったものが人気。みずみずしいアスパラの甘さに生ハムの塩気が重なり、思わずワインに手が伸びる。

旬の野菜は、そのままのせるだけではない。青菜やかぼちゃはペーストにすることで甘みや香りを引き出すという。

「イタリアではパスタにもよく使う手法です。それをピッツァに応用してみました」と栗原さん。

そんな料理人らしい発想から生まれた季節メニューに、どんな食材が登場するのかもお楽しみで、何度も訪れてみたくなる。

『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』店主 栗原開さん

店主：栗原開さん「季節の前菜やパスタもぜひ食べてください」

『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』

蔵前『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』

［店名］『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』

［住所］東京都台東区寿3-10-5

［電話］03-5246-3353

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、18時〜22時（21時半LO）

［休日］水

［交通］都営大江戸線蔵前駅A5出口から徒歩約3分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、香ばしく軽やかな生地のマルゲリータの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】軽やかでスルリと食べられる！ シンプルなマルゲリータが美味（8枚）