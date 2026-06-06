磯で女性が両手に抱えていたのは、自分よりも大きなキハダマグロ。1時間半の死闘の末に長年の夢を叶えた瞬間を、釣り旅の動画を発信している女性YouTuberが投稿したところ、「巨大マグロ+磯+女性…実現から最も遠い位置にある状況」と驚きの声が寄せられ、23万回再生を超える反響を呼んでいます。



【写真】磯で釣り上げた"自分より大きな"キハダマグロ

投稿主は、アウトドアや釣り旅の様子を発信するチャンネル「のび子のソトアソビ（@Nobiko_sotoasobi）」を運用する、のび子さん。のび子さんは小さなキャンピングカーを自作し、釣り旅を巡っています。



今回投稿された動画は、「女が超巨大なマグロと磯から壮絶な激闘を繰り広げた結果！！」というタイトルで投稿された、のび子さんとキハダマグロとのバトルを収めたもの。動画の終盤、巨大なキハダマグロを磯で抱えるのび子さんの姿とともに、「感無量です！！」のテロップが映し出されていました。



のび子さんは、巨大マグロとのやり取りに備え、約半年間にわたって握力強化や疑似ファイトのシミュレーションを続けていたといいます。「泳がせ釣り」は初挑戦で、使用するリールも実戦では初めて使うものだったそう。



今回のファイトは1時間半に及んだといい、終盤には「ウキがもう見えているのに、なかなかマグロを浮かせきれず、全身の筋肉が限界寸前でした」と振り返ります。心が折れそうになったものの、「トレーニングを思い出し気力を振り絞りました」と話しました。ファイト中には、大きな海亀がライン付近に浮上する場面も。すぐに海亀からラインをかわせたため、事なきを得たそう。



「マグロが食い付いてからフッキングするまで、しっかりと時間を掛けて食い込ませることを意識しました。ラインブレイク（糸切れ）しないか怖かったです」



また、マグロが足元の壁沿いを走る場面では、岩にラインが触れても切れない程度の負荷でやり取りを続け、「マグロが完全に浮くまで辛抱強く待ちました」と振り返りました。



コメント欄には「圧倒的なパワーとスタミナの巨大マグロとの激闘」「1時間以上一人であの引きを耐え続けたのですか！」など、称賛や驚きの声も寄せられています。



「釣りはとても楽しいアクティビティなので、女性の方にもぜひ楽しんでいただきたいと思っております」