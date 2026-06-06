神田うの、ポークグリルメインの彩り弁当公開「緑が入った卵焼き綺麗」「詰め方が美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの神田うのが6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「緑が入った卵焼き綺麗」ポークグリルメインの彩り弁当
神田は「おはようございます」と朝の挨拶とともに「今週最後のお弁当は ローズマリーのポークグリル」と紹介し、お弁当を撮影した動画を投稿。ローズマリーを添えたポークグリルをメインに、葉物野菜とツナの和え物、ミニトマト、「卵焼きの緑は万能ネギだよ」とネギの入った卵焼きなどを隙間なく盛り付けた彩り豊かなお弁当を披露し、「今日も良い1日をお過ごし下さいませ〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「詰め方が美しすぎる」「おかず多めで嬉しい」「レパートリー豊富」「健康的で美味しそう」「緑が入った卵焼き綺麗」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「緑が入った卵焼き綺麗」ポークグリルメインの彩り弁当
◆神田うの、ポークグリルメインの彩り弁当披露
神田は「おはようございます」と朝の挨拶とともに「今週最後のお弁当は ローズマリーのポークグリル」と紹介し、お弁当を撮影した動画を投稿。ローズマリーを添えたポークグリルをメインに、葉物野菜とツナの和え物、ミニトマト、「卵焼きの緑は万能ネギだよ」とネギの入った卵焼きなどを隙間なく盛り付けた彩り豊かなお弁当を披露し、「今日も良い1日をお過ごし下さいませ〜」とつづっている。
◆神田うのの投稿に「レパートリー豊富」の声
この投稿に、ファンからは「詰め方が美しすぎる」「おかず多めで嬉しい」「レパートリー豊富」「健康的で美味しそう」「緑が入った卵焼き綺麗」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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