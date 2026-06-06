辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとコストコへ「荷物と一緒に乗ってるの可愛すぎる」「ホットドッグとのサイズ比がたまらない」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの辻希美が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとのお出かけショットを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ホットドッグとのサイズ比がたまらない」0歳次女とのコストコショット
辻は「今日はコストコ行った」とつづり、夢空ちゃんがショッピングカートに乗っている写真を投稿。全身ピンクのコーディネートで、大きなカートにちょこんと座る愛らしい姿を披露した。カートには大量の商品と一緒に乗っている。
続く投稿では「ホットドッグと夢」とコメントし、夢空ちゃんの顔と同じくらいの大きさのホットドッグと一緒に写るショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「荷物と一緒に乗ってるの可愛すぎる」「見てるだけで癒される」「楽しそう」「買い物中もご機嫌なの助かるよね」「ホットドッグとのサイズ比がたまらない」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ホットドッグとのサイズ比がたまらない」0歳次女とのコストコショット
◆辻希美、夢空ちゃんとコストコへ
辻は「今日はコストコ行った」とつづり、夢空ちゃんがショッピングカートに乗っている写真を投稿。全身ピンクのコーディネートで、大きなカートにちょこんと座る愛らしい姿を披露した。カートには大量の商品と一緒に乗っている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「荷物と一緒に乗ってるの可愛すぎる」「見てるだけで癒される」「楽しそう」「買い物中もご機嫌なの助かるよね」「ホットドッグとのサイズ比がたまらない」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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