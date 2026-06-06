三田村邦彦、斉藤雪乃と温泉地へ サウナ2ショット公開
俳優・三田村邦彦が、きょう6日放送のテレビ大阪『おとな旅あるき旅』（毎週土曜 後6：30）で、タレント・斉藤雪乃と島根・温泉津（ゆのつ）を訪れる。
【写真多数】三田村邦彦、斉藤雪乃と酒＆グルメ満喫の2ショット
温泉津は「石見銀山遺跡とその文化的景観」に位置する港町で、古くから「薬効の高い湯治場」として親しまれてきた中国地方屈指の温泉地。その街並みは温泉町として全国で唯一「重要伝統的建造物群保存地区」に認定されている。
温泉施設を改装した「震湯カフェ内蔵丞」は、大正時代初期に建てられた建物から当時の空気を感じられる。現在は、戦後に建てられた新館が温泉施設「薬師湯」として運営されている。
「ニュー檸檬樹」はかつてのスナックを喫茶店として新しくオープンした店で、2人は湯上がり気分を想像しながら、ご当地ビールで乾杯。さらに、店の奥に進んでいくと、サウナがあった。伝統的な粘土瓦と木材を使った「石見式サウナ」で、石見の風土を肌で感じることができる。
このほか、「海鮮丼の新しい食べ方！」（三田村）のグルメや、「福光石 石切場」や、伝統芸能「石見神楽」に迫る旅となる。
【写真多数】三田村邦彦、斉藤雪乃と酒＆グルメ満喫の2ショット
温泉津は「石見銀山遺跡とその文化的景観」に位置する港町で、古くから「薬効の高い湯治場」として親しまれてきた中国地方屈指の温泉地。その街並みは温泉町として全国で唯一「重要伝統的建造物群保存地区」に認定されている。
温泉施設を改装した「震湯カフェ内蔵丞」は、大正時代初期に建てられた建物から当時の空気を感じられる。現在は、戦後に建てられた新館が温泉施設「薬師湯」として運営されている。
このほか、「海鮮丼の新しい食べ方！」（三田村）のグルメや、「福光石 石切場」や、伝統芸能「石見神楽」に迫る旅となる。