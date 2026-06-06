DA PUMP・KIMI、ソロ活動で見つめ直した自身の立ち位置 集大成のソロライブへ意気込み「とにかく熱いステージに」【インタビュー】
DA PUMPのKIMIが、13日にソロライブ『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』を神奈川・SUPERNOVA Kawasakiで開催する。昨年10月に初のソロアルバム『輝 〜SUNSHINE〜』をリリースし、東京、大阪、名古屋などでツアーを開催してきたKIMIにとって、今回の公演は一連のソロ活動の流れを受けたライブとなる。
【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ
■1人になってどれだけのお客さんと勝負できるのか挑戦したかった
KIMIは、これまでのソロ活動について「あらためて自分の立ち位置を見つめ直す良いきっかけになりました。普段は6人がそれぞれの役回りで場面を動かしていますが、1人になってどれだけのお客さんと勝負できるのか挑戦したかったです。経験することで足りないもの、これは良い！などいろいろな発見ができました」と振り返る。
ソロ活動では、DA PUMPのKIMIとはまた違う形で、自身の表現や言葉に向き合う時間も増えた。「僕はすごく間を気にするタイプで、とくにMCを大事にしています。自分が思っていることをファンのみなさまにしっかりメッセージで届けたいので、ライブのMCではすごく気をつけています」と語った。
■DA PUMPの“師”m.c.A・Tの出演も決定
13日の公演は、KIMIにとって4度目のソロライブとなる。今回は、餓鬼レンジャーのGP. a.k.a. N.O.B.B、ドラマーの岸田容男が率いるスペシャルバンドとともにステージに立つ。「4度目のソロライブになりますが、今回は生バンドで勝負します。しっかりボイトレも通いながら頑張ってます（笑）。とにかく熱いステージにするので受け止めてほしいです!!」と意気込み、「バンドメンバーのみなさまの空気感を感じながら、リハーサル以外でもしっかり会話して本番に良いマインドいけたらなと思います！」と続けた。
さらに、今回の公演にはスペシャルゲストとしてアーティスト／プロデューサーのm.c.A・Tの出演も決定している。DA PUMPにとっても大きな存在であるm.c.A・Tと、ソロのステージで共演することについて、KIMIは「DA PUMPを作ったm.c.A・Tさんとステージに立てるなんて幸せです。夢を叶える瞬間をファンのみなさまと一緒に過ごせることも幸せです」と思いを語った。
■来年はDA PUMPデビュー30周年
DA PUMPとしては、ニューシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」も4月8日にリリース。ソロ活動とグループ活動の両方が動く中で、KIMIはソロで得た経験について「めちゃくちゃ影響されてると思います。DA PUMPの活動に繋げるソロ活動ですし、しっかり自分と見つめ直せてるのでありがたいです」と語る。
来年にはDA PUMPがデビュー30周年を迎える。「みんなのDA PUMPみんなの30周年なのでお祭り気分で盛り上がりたいです」と節目への思いを明かしたKIMI。13日のプレミアムライブ、そしてDA PUMPの30周年へ向けて、「みなさまのそれぞれの楽しみ方で一緒に幸せな時間を過ごしたいです。いつも応援ありがとうございます!!」とファンへメッセージを寄せた。
■『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』
6月13日（土) 神奈川・SUPERNOVA Kawasaki
1部 14：30開場／15：00開演
2部 17：30開場／18：00開演
スペシャルゲスト（1部・2部出演）：
m.c.A・T／TAKUMA THE GREAT／Green Ting Team
■『だぱんぷ きみ プレミアムアフタートークパーティー』
6月21日（日） 東京・GE Theater
1部 16：45開場／17：15開演
2部 19：00開場／19：30開演
■プロフィール
神奈川県横浜市出身。DA PUMPではRAP、MCを務める。またグループのムードメーカーでもあり、取りまとめもするリーダーの右腕である。15歳のときにDA PUMPのコンサートを見て影響を受け、ダンスを始める。ロサンゼルスにダンス留学した経験をもち、現在はダンスのほか、作詞、振り付け、MCにて活躍中。2023年4月「茶沢通りのララバイ」でソロデビューを果たす。2025年10月に1stソロアルバム『輝 〜SUNSHINE〜』をリリース。また、2023年から毎年ソロライブツアーを行なっており、今年6月13日に神奈川・SUPERNOVA Kawasakiにてソロライブ『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』を開催する。
【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ
■1人になってどれだけのお客さんと勝負できるのか挑戦したかった
ソロ活動では、DA PUMPのKIMIとはまた違う形で、自身の表現や言葉に向き合う時間も増えた。「僕はすごく間を気にするタイプで、とくにMCを大事にしています。自分が思っていることをファンのみなさまにしっかりメッセージで届けたいので、ライブのMCではすごく気をつけています」と語った。
■DA PUMPの“師”m.c.A・Tの出演も決定
13日の公演は、KIMIにとって4度目のソロライブとなる。今回は、餓鬼レンジャーのGP. a.k.a. N.O.B.B、ドラマーの岸田容男が率いるスペシャルバンドとともにステージに立つ。「4度目のソロライブになりますが、今回は生バンドで勝負します。しっかりボイトレも通いながら頑張ってます（笑）。とにかく熱いステージにするので受け止めてほしいです!!」と意気込み、「バンドメンバーのみなさまの空気感を感じながら、リハーサル以外でもしっかり会話して本番に良いマインドいけたらなと思います！」と続けた。
さらに、今回の公演にはスペシャルゲストとしてアーティスト／プロデューサーのm.c.A・Tの出演も決定している。DA PUMPにとっても大きな存在であるm.c.A・Tと、ソロのステージで共演することについて、KIMIは「DA PUMPを作ったm.c.A・Tさんとステージに立てるなんて幸せです。夢を叶える瞬間をファンのみなさまと一緒に過ごせることも幸せです」と思いを語った。
■来年はDA PUMPデビュー30周年
DA PUMPとしては、ニューシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」も4月8日にリリース。ソロ活動とグループ活動の両方が動く中で、KIMIはソロで得た経験について「めちゃくちゃ影響されてると思います。DA PUMPの活動に繋げるソロ活動ですし、しっかり自分と見つめ直せてるのでありがたいです」と語る。
来年にはDA PUMPがデビュー30周年を迎える。「みんなのDA PUMPみんなの30周年なのでお祭り気分で盛り上がりたいです」と節目への思いを明かしたKIMI。13日のプレミアムライブ、そしてDA PUMPの30周年へ向けて、「みなさまのそれぞれの楽しみ方で一緒に幸せな時間を過ごしたいです。いつも応援ありがとうございます!!」とファンへメッセージを寄せた。
■『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』
6月13日（土) 神奈川・SUPERNOVA Kawasaki
1部 14：30開場／15：00開演
2部 17：30開場／18：00開演
スペシャルゲスト（1部・2部出演）：
m.c.A・T／TAKUMA THE GREAT／Green Ting Team
■『だぱんぷ きみ プレミアムアフタートークパーティー』
6月21日（日） 東京・GE Theater
1部 16：45開場／17：15開演
2部 19：00開場／19：30開演
■プロフィール
神奈川県横浜市出身。DA PUMPではRAP、MCを務める。またグループのムードメーカーでもあり、取りまとめもするリーダーの右腕である。15歳のときにDA PUMPのコンサートを見て影響を受け、ダンスを始める。ロサンゼルスにダンス留学した経験をもち、現在はダンスのほか、作詞、振り付け、MCにて活躍中。2023年4月「茶沢通りのララバイ」でソロデビューを果たす。2025年10月に1stソロアルバム『輝 〜SUNSHINE〜』をリリース。また、2023年から毎年ソロライブツアーを行なっており、今年6月13日に神奈川・SUPERNOVA Kawasakiにてソロライブ『DA PUMP KIMI PREMIUM LIVE 2026』を開催する。