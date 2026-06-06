5日と4日、大分県大分市内で10匹以上のサルの群れが相次いで目撃されています。

近くにある学校では児童や保護者に注意を呼びかけています。

サルの目撃情報があった県立図書館の近く

大分市によりますと5日午前11時ごろ、県立図書館の近くで10匹近いサルの群れの目撃情報が寄せられました。

目撃されたのは県立図書館付近で近くには大分大学教育学部附属小学校があります。

サルは4日も南生石東付近の西方の湯近くでおよそ20匹が目撃されました。

県立図書館近くの小学校では5日、サルに近づかないよう児童に注意を呼びかけ保護者に注意喚起のメールを送ったということです。

テレビ大分

◆大分大学教育学部附属小学校広田秀俊校長

「この近辺で（サルを見かけるの ）はあまり聞いたことがなかったので本当に驚いている」

さらにサルはきょう近くの別の場所でも…

◆TOS梅田雄一郎記者

「県立図書館から300mほど山の方へ上ってきた場所に来ています。近所の人の話によりますときょうこの辺りでも10匹ほどのサルが目撃されたということです」

サルが目撃された近くの畑ではビワが食い荒らされていました。

大分市は「サルを見かけても目を合わせず静かにその場を離れてほしい」と注意を呼び掛けています。